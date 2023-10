Caroline Derpieński od początku medialnej kariery mówi to, co uważa. Jej kontrowersyjne wypowiedzi są szeroko omawiane w mediach. Dzięki nim modelka szybko zdobyła rozpoznawalność w Polsce. Obecnie mówi się o sytuacji Derpieński z Piotrem Rubikiem. Modelka i muzyk podróżowali tym samym środkiem transportu. Caroline Derpieński już opowiedziała o kulisach tej podróży.

Caroline Derpieński narzeka na Piotra Rubika. "Gbur"

Los chciał, że modelka podróżowała tą linią, co znany kompozytor. Rubikowie od niedawna wiodą życie w Miami, gdzie podobno rozwija karierę także Caroline Derpieński. Podczas ostatniego live'a pary poruszono wątek modelki. Jeden z internautów napisał wówczas, że w Miami trzeba uważać na Derpieński, gdyż ta porusza się tam bez bielizny. - Tacy bez majtek są najgorsi - skomentowała Agata Rubik. Teraz modelka miała okazję skonfrontować się z mężem influencerki w samolocie. - Nie było dolarsowo. Cały czas się na mnie patrzył, ale "dzień dobry" nie powiedział. Nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Gbur. Widać ze nastawiony przez zazdrosną żonę, która uważa, że w Miami chodzę bez majtek, a majtki zawsze mam. Nie wiem, na jakiej podstawie ona to wywnioskowała, skoro nawet na żywo nigdy się nie widziałyśmy - tak relacjonowała wspólną podróż Derpieński w rozmowie z Pudelkiem.

Caroline Derpieński podkreśla, że Piotr Rubik nie pomógł jej z bagażem

To jeszcze nie koniec. Modelka powiedziała, że Rubik nie wsparł jej na koniec podróży. - Piotr nie pomógł mi po wylądowaniu z wyjęciem bardzo ciężkiego bagażu podręcznego ze schowka u góry, chociaż stał ramie w ramie ze mną i patrzył się w oczy. Ja każdemu zawsze pomagam w przeciwieństwie do niego. Zero klasy, ogromne gwiazdorzenie - dodała modelka. Nie zabrakło szpileczki w kierunku Rubika na sam koniec wypowiedzi. - Znowu wrócił do Polski żerować na Polakach, aby zarobić na dożynkach i innych jarmarkach, aby opłacić mieszkanie w Miami. Dożynki w Kolbuszowie wkrótce - oznajmiła Caroline Derpieński. Co sądzicie o tej sytuacji? Po zdjęcia modelki zapraszamy do galerii na górze strony.