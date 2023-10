Joanna Kulig od czasu "Zimnej wojny" należy do grona najbardziej pożądanych polskich aktorek. Jej rola w produkcji reżyserii Pawła Pawlikowskiego zwróciła uwagę branży filmowej na świecie i doprowadziła zdolną Polkę na galę rozdania Oscarów. Od pewnego czasu pojawiają się propozycje prosto z Hollywood, ale Joanna Kulig doskonale pamięta o miejscu, z którego pochodzi. Zapytana o rodzinę, niechętnie zdradza szczegóły, ale podkreśla, że jest mocno związana z bliskimi. Mało kto wie, że ma aż pięcioro rodzeństwa, a jej siostra również jest aktorką.

Joanna Kulig ma czworo rodzeństwa. Jej siostra też jest aktorką

Joanna Kulig ma dwóch braci i dwie siostry. Jedna z nich to Justyna Schneider, którą możecie kojarzyć z krótkich ról w "Plebanii" czy "Na Wspólnej". Aktorka występuje przede wszystkim w teatrach - obecnie możemy ją oglądać na scenie Teatru Bagatela i Teatru Stu w Krakowie. Jej filmowy dorobek jest bez porównania mniejszy od gwiazdy "Zimnej wojny". Co ciekawe, mają jednak na koncie kilka wspólnych projektów, np. film - "Los numeros" czy sztukę "Wassa Żeleznowa" z Och! Teatru. Kulig niejednokrotnie przyznawała, że ma zażyłe relacje z rodzeństwem. - Ja akurat mam bardzo dobre relacje z całą moją rodziną. Oczywiście zdarzają się nieporozumienia, ale zawsze możemy na siebie liczyć - mówiła aktorka w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Zdjęcia Justyny Schneider i Joanny Kulig znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Panie są do siebie podobne jak dwie krople wody.

Joanna Kulig zachwyciła publiczność festiwalu w Wenecji

Joanna Kulig była jedną z Polek, które pojawiły się na tegorocznym 80. Międzynarodowym Festiwalu w Filmowym w Wenecji. Aktorka przyjechała na festiwal, żeby promować film "Kobieta z..." w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Film zebrał mieszane recenzje krytyków, ale furorę zrobiła Kulig, która na czerwonym dywanie pokazała się w czarnej, długiej sukni bez ramiączek i z wysokim rozcięciem projektu Magdy Butrym. Aktorka wstawiła na Instagram serię zdjęć, na których możemy dostrzec, że pozując na czerwonym dywanie jest uśmiechnięta od ucha do ucha. Są też kadry z pokoju hotelowego. Na jednej z fotografii wita się z fanami i rozdaje autografy.