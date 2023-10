Małgorzata Rozenek należy do grona celebrytek, które uwielbiają udzielać się w mediach społecznościowych. Na Instagramie znajdziemy mnóstwo relacji przedstawiających kulisy jej pracy, ale nie brakuje i tych z domowego zakątka. Profil "Perfekcyjnej" obecnie śledzi grono 1,5 miliona osób i oczywiście nie wszyscy są jej zwolennikami. Mocno jej się oberwało pod ostatnim postem.

Zobacz wideo Rozenek przerwała milczenie w sprawie zwolnienia z "Dzień dobry TVN"

Małgorzata Rozenek pałaszuje śniadanie w łóżku. W komentarzach burza

Małgorzata Rozenek chętnie prezentuje na Instagramie kulisy codziennego życia, również te w bardziej naturalnym wydaniu. Towarzyszą jej w tym dzieci, mąż, a także ukochane psy. Na jednym z ostatnich filmów pokazała, jak po ciężkim treningu je śniadanie w łóżku, jednocześnie głaszcząc ukochane czworonogi. Widać, że były zainteresowanie jej kanapką. "Śniadanie z szakalami" - pisała Rozenek na Instagramie. Nie trzeba było czekać, aby pod jej postem zawrzało. W komentarzach można było dostrzec głosy oburzonych internautów. "Ale barłóg.", "Jakoś mnie to bardziej obrzydza niż rozczula. W łóżku, bez talerza... Nie dałabym rady." - czytamy. Inna obserwatorka z oburzeniem wytknęła żonie Radosława Majdana, że śmiała zjeść śniadanie w łóżku: "Perfekcyjna pani domu je w łóżku?". Na jej odpowiedź z przekąsem nie trzeba było długo czekać. "Nie tylko to robię w łóżku" - odpowiedziała, dodając uśmiechniętą emotikonę z przymrużonym okiem. Zdjęcia Rozenek jedzącej w łóżku w towarzystwie psów znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek wzburzyła fanów. Również chodziło o psy

To nie pierwszy raz, kiedy internautów zirytował widok psów Małgorzaty Rozenek w łóżku. Obecnie wraz z mężem są właścicielami George'a, Sisi, Lily, Marianki i Williama. Niegdyś do tej gromadki należała również Francesca, jednak odeszła za "tęczowy most". Ostatnio celebrytka pokazała, że pupile sypiają w łóżku, a w sieci zawrzało. "A psy nie mają swoich posłań? Rozumiem, miłość do zwierząt, ale psy w łóżku?", "Też kocham pieski, ale jakoś nie jestem przekonana do spania z psem w swojej czystej pościeli." "Wolę jak biegają sobie po ogrodzie i śpią na swoich materacach. Też się je kocham bardzo" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.