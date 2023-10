Hakiel nie może darować Kurzajewskiemu. Publicznie z niego żartował

Marcin Hakiel w pamiętnej rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską dla "Miasta Kobiet" ujawnił, że wolność Katarzyny Cichopek "miała imię". Więcej powiedział u Kuby Wojewódzkiego, gdzie przyznał, że musiał wynająć kilku detektywów, by powiedzieć się prawdy na temat swojego małżeństwa. Nie jest tajemnicą, że tancerz nie ma najlepszych relacji z byłą żoną i jej nowym partnerem. W głośniej rozmowie dla Żurnalisty pozwolił sobie na uszczypliwy żart w kierunku Macieja Kurzajewskiego.

Katarzyna Cichopek przerwała milczenie! Mówi o Hakielu i dzieciach

Hakiel bezwzględnie zażartował z Kurzajewskiego. Wypomniał mu wiek

Marcin Hakiel w programie Kuby Wojewódzkiego pytany o byłą żonę, nie zamierzał siedzieć cicho. Ujawnił, że była partnerka i Maciej Kurzajewski mają działać na jego niekorzyść. "W kuluarach dużo się dzieje. Moja była partnerka i jej facet robią sobie ze mnie pożywkę. I wśród przyjaciół i w branży. Ta informacja jest sprawdzona" - mówił tancerz. Od rozstania chętnie udziela wywiadów, jednak na żaden z nich nie zdecydowała się odpowiedzieć Cichopek i Kurzajewski.

W wywiadzie Żurnalista zapytał tancerza, ile ten kosztuje, co było nawiązaniem do jego rozmów z Polsatem i produkcją "Tańca z Gwiazdami". W pewnym momencie Hakiel został zapytany o to, czy wziąłby udział w Fame MMA. Z początku nieprzekonany Marcin szybko zmienił zdanie, gdy usłyszał o kwocie 350 tysięcy. "No, coś byś tam dorzucił i byśmy mogli pogadać" - odpowiedział zachęcony. Po kilku minutach rozmowy na temat walk tancerz nawiązał do swojego oponenta i nie wymieniając jego imienia i nazwiska, zwrócił się do prowadzącego. U Wojewódzkiego mówił na Kurzajewskiego "per pan":

Myślisz, że z tym panem, co Kuba mówił u siebie w programie? (...) Starszych nie wolno bić - dodał wyraźnie rozbawiony Hakiel.

Tancerz opublikował fragment wywiadu dla Żurnalisty, w którym mówił o walkach, na swoim Instagramie. Wideo opatrzył wymownym opisem: "Dystans, dystans, bo wszyscy umrzemy" - zaznaczył. W komentarzach nie zabrakło słów wsparcia od fanek. Myślicie, że tak samo zareagował Maciej Kurzajewski? Więcej zdjęć Marcina Hakiela znajdziecie w naszej galerii na górze strony.