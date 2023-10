Robert De Niro ma 80 lat i niemowlę w domu. Jego wyznanie może zaskoczyć

Robert De Niro to jeden z najwybitniejszych amerykańskich aktorów, aż dwukrotnie został uhonorowany Oscarem. Jego role w filmach Martina Scorsese i Francisa Forda Coppoli przeszły do historii. W ostatnich latach grywał jednak głównie w niezbyt udanych produkcjach. Głośno było natomiast o życiu prywatnym artysty. Kilka miesięcy temu aktor powitał na świecie siódmą pociechę. Teraz opowiedział o późnym ojcostwie.

Robert De Niro szczerze o późnym ojcostwie. Jego wyznanie może zaskoczyć

Robert De Niro był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z Tiffany Chen. Aktualna ukochana jest młodsza od aktora o 35 lat. Niedawno okazało się, że para doczekała się wspólnej pociechy. Wiadomość wypłynęła dość niespodziewanie. W maju gwiazdor udzielał wywiadu stacji ET Canada. Dziennikarz przedstawił artystę jako "ojca sześciorga dzieci", na co De Niro niezwłocznie zareagował, informując, że doczekał się siódmej latorośli. Najmłodsza córka aktora, Gia Virginia, ma pięć miesięcy. Ostatnio zdobywca dwóch Oscarów rozmawiał z dziennikiem "The Guardian". W wywiadzie zdradził, jak wygląda późne ojcostwo. Gwiazdor przyznał, że angażuje się w opiekę nad córką, ale nie zmienia jej pieluch i to na jego partnerce spoczywają najcięższe zadania. Wyznanie artysty może wydać się zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, iż w dzisiejszych czasach rodzice zazwyczaj po równo dzielą się obowiązkami.

Jest tak, jak jest. W porządku, to znaczy, nie wykonuję "najcięższej roboty". Jestem tam, wspieram moją dziewczynę. Ale to głównie ona zajmuje się dzieckiem. Mamy także pomoc, a to jest bardzo ważne - powiedział.

Robert De Niro doczekał się siódmego dziecka w wieku 79 lat. Mówi o nowej perspektywie. "Masz świadomość pewnych rzeczy"

Robert De Niro przyznał, że z wiekiem zupełnie inaczej patrzy na ojcostwo. - Kiedy jesteś starszy, masz świadomość pewnych rzeczy w życiu - dynamiki wszystkiego, dynamiki rodziny. Nie da się uniknąć uczenia się pewnych rzeczy i tego, jak sobie z nimi radzić, jak podchodzić do zwyczajnych spraw - mówił w rozmowie z magazynem "Today". Z kolei w wywiadzie dla portalu Page Six aktor zapewnił, że ciąża jego partnerki go nie zaskoczyła, a Gia Virginia była planowanym dzieckiem.