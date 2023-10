Katarzyna Tusk długo ukrywała, że jest żoną. Prawda wyszła kilka lat po ślubie

Katarzyna Tusk ma sporo okazji do świętowania. I nie chodzi tu o sukces polityczny jej ojca, ale przede wszystkim jej osiągnięcia jako przedsiębiorczyni. Autorka popularnego bloga modowego skończyła studia psychologiczne, ale na co dzień zajmuje się własną marką modową. Niedawno premierę miała kampania na sezon jesień/zima 2023 i influencerka opowiedziała o cieniach i blaskach prowadzenia własnego biznesu. Sesja zdjęciowa do nowego sezonu powstała nad Morzem Bałtyckim i zachwyciła fanów. To właśnie od prowadzenia bloga zaczęła się też historia jej wielkiej miłości, która do dziś owiana jest tajemnicą.

Katarzyna Tusk wzięła potajemny ślub. Zdradziła to oddając na licytacje suknię

Katarzyna Tusk w 2011 roku założyła bloga z przyjaciółką, Zosią Cudny. Między młodą influencerką a bratem jej przyjaciółki, Stanisławem Cudnym, narodziło się uczucie. Znali się jeszcze z liceum, ale wcześniej nie byli zainteresowani romantyczną relacją i łączyła ich jedynie przyjaźń. Kiedy w sieci pojawił się blog Make Life Easier, Katarzyna Tusk miała już wtedy za sobą medialny debiut. W 2007 roku, wzorując się na córce Aleksandra Kwaśniewskiego, także zgodziła się na udział w "Tańcu z Gwiazdami". To właśnie wtedy rozpadła się jej relacja ze starszym o trzy lata marynarzem. O związku Stanisława Cudnego i córki ówczesnego premiera nie było wiele wiadomo. Para pilnie chroniła swojej prywatności, co tylko podsycało zainteresowanie mediów. Partner Katarzyny Tusk dostał nawet błogosławieństwo jej ojca. - Bardzo go lubię. Jest takim silnym i odpowiedzialnym chłopcem. A raczej mężczyzną - podkreślił kiedyś Donald Tusk w rozmowie z "Super Expressem".

Dopiero po latach okazało się, że są już po ślubie. Katarzyna Tusk zdecydowała się oddać swoją suknię na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Sukienka jest już prawie vintage, bo ma ponad pięć lat, ale jest zachowana w bardzo dobrym stanie i jestem przekonana, że osoba, która ją zlicytuje, będzie się w niej czuła równie cudownie, jak ja - mówiła. Czym zajmuje się partner influencerki? Stanisław Cudny jest architektem i prowadzi własną firmę związaną z produkcją listew przypodłogowych. Nieliczne zdjęcia pary, które udało się zrobić fotografom, znajdziecie w galerii na górze strony. W 2019 roku przyszła na świat pierwsza córka pary, Liliana, a dwa lata później Maria. Imię drugiej córki bardzo długo nie było znane, ale wygadał się Donald Tusk. - Będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, dla waszych Michałków, dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla was wszystkich - powiedział w czerwcu 2023 roku.

Katarzyna Tusk nie chce pokazywać rodziny w mediach

Katarzyna Tusk pokazuje swoją rodzinę w mediach społecznościowych, ale skrzętnie chroni ich wizerunek. Jej córki pojawiają się na zdjęciach, ale są przeważnie odwrócone od obiektywu kamery. Niedawno influencerka wybrała się z dziewczynkami do Prowansji i pokazała ich twarze, co jest niezwykłą rzadkością. Zdjęcia z tej wycieczki możecie zobaczyć tutaj. Mąż Katarzyny Tusk, Stanisław Cudny, także ukrywa się na wspólnych zdjęciach. Para nie chce epatować prywatnością w mediach.