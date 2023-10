Aleksandra Kwaśniewska nigdy nie ukrywała swoich poglądów politycznych. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich skorzystała z zasięgów w mediach społecznościowych i zwracając się przede wszystkim do kobiet, namawiała je, by udały się do urn i oddały swój głos. Po niedzielnych wyborach Kwaśniewska nie ukrywała radości. W najnowszym wywiadzie zapytano ją o aktualną sytuację w TVP. Aleksandra ujawniła, że jej zdaniem w telewizji szykują się duże zmiany. Przy okazji wypowiedziała się na temat Danuty Holeckiej, której wysokość wynagrodzenia jakiś czas temu ujrzała światło dzienne. Kwaśniewska oceniła jej szanse na rynku pracy po opuszczeniu Woronicza. Nie są zbyt optymistyczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Wierzbicka o wakacjach z Aleksandrą Kwaśniewską w Szwajcarii. Zdradza, co ją zaskoczyło

Kwaśniewska oceniła szanse Holeckiej na rynku pracy. Nie ma dobrych informacji

Aleksandra Kwaśniewska po niedzielnych wyborach widzi powiew zmian. Te dotyczą jej zdaniem również Telewizji Publicznej, która w czasie kampanii wyborczej szczuła na polityków opozycji. Aleksandra uważa, że pracowników TVP nie ominą zwolnienia. - Nie wiem, czy nowa telewizja, ale myślę, że będą czystki. Nie wyobrażam sobie, żeby w TVP zostali ci, którzy proponowali propagandę w "Wiadomościach". To było coś tak bez precedensu... to było zło po prostu przez duże "Z". Ja myślę, że te osoby same się spakują i uciekną. Nie zdziwiłabym się, jakby jeszcze jakieś odprawy sobie powypisywali. Na pewno pojawi się dużo nowych osób. Mam nadzieję, że nie będzie takiej pokusy, żeby teraz robić coś podobnego, że nie będzie takiej pokusy, że "skoro TVP robiło takie numery i tak daleko udało się temu rządowi na tym jechać, to będziemy robić trochę mniej, ale jednak to samo". No mam nadzieję, że pokażemy, że jesteśmy ponadto i potrafimy tworzyć telewizję - powiedziała w wywiadzie dla serwisu Pomponik.

Przy okazji została zapytana o Danutę Holecką. Swego czasu głośno było o jej zarobkach. Nie jest tajemnicą, że dziennikarka i szefowa "Wiadomości" w TVP zarabia kokosy. Więcej na ten temat TUTAJ. Kwaśniewska jednak nie widzi jej przyszłości po opuszczeniu Woronicza w optymistycznych barwach. - Zerowe [przyp. red. szanse]. Myślę, że ona ma dużo pieniędzy odłożonych na koncie po wypłatach w TVP. Moim zdaniem to są osoby, które nie dostaną pracy w żadnym poważnym medium - dodała Aleksandra. Na koniec podkreśliła, że jest bardzo dumna z rodaków za to, że tak tłumnie ruszyli do wyborów. Więcej zdjęć Aleksandry Kwaśniewskie i Danuty Holeckiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.