Allan Krupa ma nową dziewczynę? Jest widywany z córką polskiego milionera

Jeszcze kilka miesięcy temu w mediach głośno było o związku Allana Krupy i Angeliki Dziedzic, która rozwija karierę jako tiktokerka. Niestety w sierpniu zakończył się związek pary, co syn Edyty Górniak potwierdził w rozmowie z Plejadą. Przyznał wówczas także, że mógł wtedy liczyć na bardzo duże wsparcie ze strony mamy. "Moja mama naprawdę bardzo mocno pomogła w tym całym procesie (...). Wsparła obie strony bardzo. Tak naprawdę ze wszystkimi problemami mogę przyjść do mamy" - mówił raper. Teraz wiele wskazuje na to, że coraz bliższa relacja zaczyna łączyć Allana Krupę z influencerką Nicol Pniewską.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Górniak o problemach sercowych Allana

Allan Krupa publikuje zdjęcia z córką menadżera

Allan Krupa od jakiegoś czasu prężnie rozwija karierę rapera, a jego menadżerem został Bart Pniewski. Pniewski jest stylistą, pasjonatem mody, kolekcjonerem butów, a także twórcą internetowym znanym w sieci jako Highbart. Bardzo głośno zrobiło się o nim jesienią 2021 roku, gdy udało mu się wkręcić media, że Polskę rzekomo odwiedził Kanye West. Internetową karierę robi nie tylko sam Highbart, ale też jego dwoje dzieci - Xavier i Nicol. Córka Pniewskiego także jest influencerką z pokaźną liczbą niemal 160 tys. obserwujących na TikToku, a oprócz tego próbuje swoich sił w branży muzycznej.

W ostatnim czasie zdjęcia influencerki zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych Allana Krupy, a fotografie z Nicol Pniewską można z kolei podejrzeć na profilu rapera. W połowie października wyjechali nawet razem do Nicei, a Krupa stamtąd oddał głos w wyborach, o czym poinformował na InstaStories. Syn Edyty Górniak chętnie i często komentuje także posty Nicol. Jak na razie żadne z nich nie potwierdziło informacji o rzekomym związku. Myślicie, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń? Zdjęcia Allana Krupy i Nicol Pniewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Allan Krupa gorzko o relacjach z ojcem

Allan Krupa był gościem podcastu Żurnalisty, gdzie opowiedział o wielu nieznanych dotąd szczegółach z prywatnego życia. Przyznał m.in., że od dłuższego czasu nie ma żadnych kontaktów ze swoim ojcem Dariuszem Krupą. Syn Edyty Górniak przyznał wprost, że chciałby, aby ojciec zwrócił mu zaległe pieniądze. "To jest chyba wiadome, że mój tata okradł nie tylko moją mamę, ale i mnie. (...) Nie mam powodu, żeby gdzieś tam szukać z nim relacji. I te warunki to jest po prostu zwrócenie pieniędzy, które ukradł. Wtedy pogadamy - powiedział".