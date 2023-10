Ostatni odcinek "Love Island" wzbudził wśród widzów programu ogromne emocje. Zwycięską parą okazała się Armin i Laura, co prawda pokrywało się to z przewidywaniami, ale wiele osób kibicowało też pozostałym uczestnikom. Jednak gorąco zrobiło się już po finałowym odcinku. Po tym jak do Polski wrócili pierwsi islanderzy, na jaw wyszło, że Bartek zdradził Jaqueline z Karoliną. Sgonina odniosła się do tych doniesień na swoim instagramowym profilu, potwierdzając wszystko. Teraz zdradziła więcej szczegółów.

Jaqueline opowiedziała o zdradzie. Ujawniła, jak zareagowali Bartek i Karolina

Po tym jak Żaki wyznała na swoim instagramowym profilu, że jej programowy partner Bartek zdradził ją zaraz po finale z Karoliną, internauci zaczęli zasypywać ją pytaniami. W końcu uczestniczka uległa ich prośbom i zorganizowała krótkie Q&A. "Co z Bartkiem?" - napisał jeden z obserwatorów. "The end bez happy endu (ang. zakończenie bez szczęśliwego zakończenia)" - odpisała islanderka.

Inny internauta zdecydował się mocniej pociągnąć za język uczestniczkę "Love Island". "Jaka była reakcja Bartka i Karoliny na to, że ich nakryłaś?" - zapytał. W odpowiedzi Jaquline zamieściła wymowne nagranie, na którym pokazuje zszokowaną minę. "Żałuję, że nie oddali nam wtedy telefonów. Miny były bezcenne i zapamiętam je na długo" - czytamy.

"Love Island". Wiemy, na co Laura i Armin przeznaczą wygraną

Zwycięzcami ósmej edycji "Love Island" okazali się Laura i Armin. Krótko po powrocie do Polski para zdecydowała się podzielić z mediami wrażeniami po udziale w programie. W rozmowie z Pomponikiem zdradzili nawet, na co zamierzają przeznaczyć wygraną. Uczestniczka oznajmiła, że na pewno część z nich przeznaczy na rozwój. - Myślałam, żeby zacząć coś z fotografią i jakaś podróż na pewno - mówiła. Za to jej partner odpowiedział bardziej humorystycznie. - Kupimy termomiksa - skwitował. Oboje za to podkreślili, że zamierzają kontynuować tę relację i wierzą, że uda im się stworzyć zgodny związek. - Planujemy być ze sobą dalej. Pod tym względem nic się nie zmieniło - zaznaczył Armin.