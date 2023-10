Anna Lewandowska uchwyciła Laurę w "stylówce po domu". Spójrzcie na tę minę

Anna i Robert Lewandowscy w 2017 roku zostali rodzicami Klary, a trzy lata później do rodziny sportowców dołączyła druga córka, Laura. "Lewa" początkowo bardzo mocno wzbraniała się przed pokazywaniem w sieci wizerunku dziewczynek. Na rodzinnych zdjęciach córki pary często pozowały jedynie tyłem lub z profilu, ewentualnie widać je było wyłączne z daleka. Od jakiegoś czasu trenerka coraz częściej pokazuje twarze dzieci w mediach społecznościowych, dzięki czemu mogliśmy przekonać się, jak bardzo są podobne do słynnego taty. Podobieństwo można dostrzec także na najnowszej fotografii Laury.

Anna Lewandowska uwieczniła Laurę. Urocza mina

Choć o jesienne chłody, takie, jak panują w Polsce, Lewandowscy raczej nie muszą się martwić, nawet w Barcelonie temperatura nieco spada w październiku. Laurze Lewandowskiej zimne wieczory nie są jednak straszne, co uwieczniła jej mama. Na zdjęciu, które pojawiło się na InstaStories "Lewej", widać jej młodszą córkę ubraną w wyglądający na niezwykle wygodny szary dres. Do tego córka trenerki ma na sobie urocze, wysokie niebiesko-różowe buty z pomponami, ozdobione dodatkowo we wzór gwiazdek i serduszek. "Stylówka po domu" - podpisała InstaStories trenerka. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na poważną, pełną skupienia minę Laury, która z dnia na dzień coraz bardziej przypomina swojego tatę. Nie jest jednak jasne, co aż tak bardzo pochłonęło uwagę siedzącej na kanapie Laury. Być może mama uchwyciła moment, kiedy jej młodsza pociecha oglądała bajki lub Laura zapatrzyła się na starszą siostrę. Trudno powiedzieć. Zdjęcie młodszej córki Anny Lewandowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska od małego dba o kondycję córek

Niewykluczone, że córki słynnej pary pójdą w ślady rodziców i podzielą ich pasję do sportu. Jak wynika z mediów społecznościowych Anny Lewandowskiej, są już zresztą na dobrej drodze. Na początku października "Lewa" dodała rodzinne zdjęcie z treningu, na którym towarzyszyła jej szwagierka, Milena Lewandowska, a także Klara i Laura. Wszystkie cztery miały na sobie stroje do ćwiczeń. Widać na nim, że siostra Roberta Lewandowskiego trzyma na rękach młodszą pociechę pary, a starsza pozuje z przodu, robiąc tzw. mostek. Wiedzieliście, że już jest tak wysportowana?