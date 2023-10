Marcin Hakiel z pewnością należy do grona osób, które nie mają problemu z pokazywaniem światu swojego prywatnego życia. Były mąż Katarzyny Cichopek regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niego słychać. Tym razem postanowił odpowiedzieć na niewybredny komentarz fanki. Odniósł się do swojej byłej. Tancerz zdobył się na wyjątkowo mocne słowa.

Związek Marcina Hakiela i Dominiki nie przetrwał. Jego obecna partnerka jest zdecydowanie bardziej medialna

Po hucznym rozstaniu z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel związał się z tajemniczą Dominiką. Była żona tancerza znalazła za to pocieszenie w ramionach Macieja Kurzajewskiego. Wydawało się, że Hakiel również ułożył swoje życie na nowo. Związek z długowłosą blondynką nie należał do szczególnie medialnych i ostatecznie się rozpadł. W jednej ze swoich wypowiedzi Dominika zdradziła, co tak naprawdę przeżywała.

Przez ostatni rok zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by chronić prywatność. Jestem wdzięczna dziennikarzom za uszanowanie mojego stanowiska i staram się rozumieć ich pracę. W związku z tym postanowiłam uciąć wszelkie spekulacje i wyjątkowo zabrać głos. Na początku lipca zakończył się mój związek. Z całego serca podziękowałam drugiej stronie za dobry czas, który przeżyliśmy razem i życzyłam powodzenia. Od tego momentu nie utrzymujemy kontaktu - wyjawiła Dominika w rozmowie z portalem ShowNews.

Marcin Hakiel porównał swoją obecną ukochaną do Dominiki. Zdobył się na krótki, lecz wymowny komentarz

Na instagramowym profilu Marcina Hakiela zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą zdjęcia, które opublikował. Zapozował do niego z obecną partnerką. Fotografia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników Instagrama. Świadczy o tym spora liczba komentarzy. Jedna z kobiet napisała, co tak naprawdę myśli. "Miejmy nadzieję, że znalazł pan wreszcie swoje szczęście, ale z pewnością nowa partnerka nie jest poprzednią Dominiką (jeżeli chodzi o klasę)" - wyjawiła. Na odpowiedź tancerza nie trzeba było długo czekać. "Dziękuję, na szczęście nie jest podobna w żadnym aspekcie, pozdrawiam" - odpowiedział Marcin Hakiel. Więcej zdjęć ponownie zakochanego Marcina Hakiela znajduje się w galerii na górze strony.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram @marcinhakiel