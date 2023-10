Doda zawsze cieszyła się dużą popularnością tabloidów i serwisów plotkarskich, które z zainteresowaniem śledziły kulisy jej prywatnego życia. Szczególnie kolejne związki wokalistki często znajdowały się na medialnym świeczniku. W pewnym momencie wokalistka szukała nawet drugiej połówki w programie telewizyjnym "Doda. 12 kroków do miłości". Poza tym celebrytka ma za sobą dwa małżeństwa i kilka innych, głośnych relacji. W tym z wokalistą metalowej grupy Behemoth - Nergalem.

Zobacz wideo Doda otworzyła się na temat związku z Dariuszem Pachutem

Doda wspomina związek z Nergalem. Gorzkie słowa wokalistki

W najnowszym odcinku "Doda. Dream Show" wokalistka spotkała się z Marylą Rodowicz, która ostrzegła ją przed wiązaniem się z innymi artystami. Opowiedziała przy tym o tym, jak sama dla narzeczonego zrezygnowała z kariery na Zachodzie. 39-latka odpowiedziała, dzieląc się z gwiazdą historią jednej ze swoich relacji.

Przez to, że większość artystów ma podwyższone ego, to jeśli ma obok siebie drugiego artystę, chcąc nie chcąc włącza się taka rywalizacja. Pamiętam, jak byłam kiedyś z muzykiem. Później napisał w swojej biografii, że wchodzi do mnie do domu, a tam wszędzie ja. Na ścianie ja, tu nagroda ze mną... A ja mówię: "A co ma k**wa być? Maryla Rodowicz? Mam swoje nagrody, mam swoje obrazy, mam zdjęcia ze sobą, jestem artystką, dostaję tytuły. A kto ma być? Co, mam to palić, żeby tylko nikt się nie poczuł urażony? Chować, zakopywać pod ziemię, żeby absolutnie mężczyzna nie miał kompleksów? - mówiła.

- No nic, później zdobył jedną nagrodę na krzyż, to trzymał ją nad telewizorem, żeby wszyscy widzieli. U siebie oczywiście w domu, bo się skończyło. Jak przeszczepił sobie szpik, to stwierdził, że ma mnie w d*pie - dodała. Chociaż Doda nie podała nazwiska, to bardzo łatwo się domyślić, że chodzi o Adama Darskiego.

Doda i Nergal byli parą przez dwa lata. Miał z nią zerwać przez telefon

Adam Darski i Doda zaczęli spotykać się w 2009 roku. To wokalistka jako pierwsza zainteresowała się mężczyzną. Kiedy zobaczyła go na kanapie w show Kuby Wojewódzkiego, postanowiła poznać go bliżej. - Kiedy go zobaczyłam w telewizji, natychmiast zaczęłam ostrzyć harpun. Podejrzewałam, jaki ma obraz mojej osoby i tym bardziej kręciło mnie, żeby zmienił podejście - zdradziła na łamach "Pani". Niestety, ich szczęście nie trwało zbyt długo. W 2010 roku u muzyka zdiagnozowano białaczkę. Rabczewska cały czas wspierała ukochanego, a dzięki jej akcji fundacja DKMS zanotowała największy odzew w historii.

W 2011 roku coś się jednak między nimi zepsuło. Później Doda na łamach "Gali" zdradziła szczegóły rozstania, wyznając, że Nergal zerwał z nią przez telefon. - Ja dostałam szału! Byłam jak w amoku, spaliłam pół domu! Sąsiedzi wezwali straż pożarną, bo z wściekłości podpaliłam wszystkie jego rzeczy. Rower mu zrzuciłam z szóstego piętra - wspominała.