Doda ujawniła, ile waży. Jest na ostrej diecie. Nie zaniedbuje też treningów

Doda niedawno wróciła do łask stacji telewizyjnych i po długiej nieobecności na ekranie mogliśmy obejrzeć dwa jej autorskie programy. W tym roku na Polsacie widzowie śledzą jej przygotowania do specjalnej trasy koncertowej, która ma promować jej najnowszy album "Aquaria". Trzeba przyznać, że show cieszy się zainteresowaniem publiczności. Ale fanów jeszcze bardziej ciekawi forma celebrytki, która zdaje się być z roku na rok coraz lepsza. Wiemy, ile waży piosenkarka.

Tyle waży Doda. Jakiś czas temu sama zdradziła te informacje

Przeglądając profil na Instagramie piosenkarki, znaleźć można dużo komentarzy od fanów, w których zastanawiają się nie tylko nad tym jak ich idolka dba o figurę, ale też ile waży. Jakiś czas temu Doda postanowiła sama zaspokoić ich ciekawość. Opublikowała zdjęcie wydruku z analizą jej masy ciała. Można tam wyczytać, że jej waga wynosiła wówczas 53,1 kg, z czego 40,2 kg stanowiły mięśnie. "Kochani. Dużo minerałów potrzebuję od dziś" - podpisała zdjęcie wokalistka, zwracając uwagę na niski poziom tych składników.

Jak Doda dba o sylwetkę? Opowiedziała o swojej diecie

Patrząc na najnowsze zdjęcia Dody, można się spodziewać, że jej waga od czasu opublikowania tamtego wpisu nie zmieniła się za bardzo. Zwłaszcza że, jak twierdzi wokalistka, cały czas trzyma się dość ścisłej diety. W wywiadzie, którego fragment udostępniła na swoim instagramowym profilu, opowiedziała szerzej, na czym ona polega. - Nie lubię słodyczy, jem bardzo zdrowo, nie jem fast foodów, nie piję jakiś słodkich, gazowanych rzeczy - mówiła.

Wiadomo, że każdy etap w życiu wiąże się ze swoimi prawami i szaleństwami, więc też zamknęłam etap imprezowania bardzo hucznie i z wielkimi rekordami, ale od wielu lat alkohol piję raz na trzy, cztery miesiące - dodała.

Ponadto wokalistka przyznała, że zrezygnowała ze spożywania mięsa. - Uważam, że kobiety po 35. roku życia powinny całkowicie zrezygnować z mięsa i alkoholu. Ja tak zrobiłam. Jestem na diecie bezglutenowej, bez laktozy, jem ryby, czasami dziczyznę, jeżeli mam taką ochotę, słucham się swojego organizmu. Cukru nie jem od 15 lat. Jeżeli mam ochotę na słodycze, to jem owoce, ale fruktozę do 14.00 - oznajmiła. Jednak smukłą sylwetkę zawdzięcza nie tylko diecie. Doda ćwiczy dwa razy w tygodniu. - Na ten moment ćwiczę dwa razy w tygodniu z elektrostymulacją. Jest to dla mnie bardzo wspaniały sposób ćwiczeń. (...) Oprócz tego drugi raz w tygodniu ogólnorozwój, czyli trochę kardio, trochę siłowni, trochę sportów na zewnątrz - opowiadała.