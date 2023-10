Książę Brunei Abdul Mateen jest zaręczony. Szczegóły dotyczące ślubu szokują

To, co w niedzielę powiedział sułtan Haji Hassanal Bolkiah, z pewnością zasmuciło wiele kobiet. Okazuje się, że syn Jego Królewskiej Mości - Abdul Mateen nie jest już wolny. Książę zaręczył się z ukochaną. Szczegóły ceremonii robią wrażenie i są niezwykłe. Wybranka księcia Abdula to Anisha Rosnah. Narzeczeni znają się od dawna i wydają się być naprawdę szczęśliwi.

Abdul Mateen i Anisha Rosnah są już po oficjalnych zaręczynach. Radosną nowinę przekazał światu ojciec księcia Brunei

Wiadomo już, że ślub księcia Abdula Mateena i Anishy Isy Kalebic odbędzie się 7 stycznia 2024 roku i potrwa aż dziesięć dni. Biorąc pod uwagę europejskie realia, wydarzenie to z pewnością będzie należało do niezwykłych. Książę Mateen to czwarty syn i dziesiąte dziecko sułtana Haji Hassanal Bolkiah. Często towarzyszy on swojemu ojcu podczas oficjalnych uroczystości królewskich. Pojawił się nawet na koronacji króla Karola III i królowej Camilli, która miała miejsce na początku tego roku. To nie było jedyne z ostatnich wydarzeń, w których wziął udział książę Brunei. Pokazał się on także ze swoim ojcem na królewskim ślubie jordańskiego księcia Husajna i Rajwy Al Saifa. Przeczytaj także: Ochroniarze króla Karola mają sztuczne dłonie? To ma być powód. Nic dziwniejszego dziś nie przeczytacie

Książę Mateen i Anisha są razem od dawna. Połączyła ich wielka miłość

Według medialnych doniesień, książę Mateen i Anisha spotykają się od lat. Anisha jest wnuczką uznanych doradców sułtana Hassanala Bolkiaha, Pehina Dato Isa. Anisha pokazała się z księciem Husseinem na początku tego roku na królewskim ślubie jego siostry, księżniczki Azemah Ni'matul Bolkiah. Magazyn "Star" ujawnił dodatkowe szczegóły ceremonii ślubnej księcia Mateena i Anishy. Choć wydarzenie ma się rozpocząć 7 stycznia, to islamska uroczystość odbędzie się dokładnie 11 stycznia, a przyjęcie weselne i parada krocząca przez stolicę Brunei, Bandar Seri Begawan, będzie miała miejsce 14 stycznia. Oficjalna lista gości nie jest jeszcze znana, lecz nietrudno się domyślić, że wydarzenie będzie pełne przepychu. Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony.