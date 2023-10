Kasia Tusk zdobyła popularność wiele lat temu jako ekspertka w dziedzinie mody. Jej porady dotyczące trendów do dziś można śledzić na założonym ponad dekadę temu blogu Make Life Easier, a także instagramowym profilu influencerki. Tusk chętnie dzieli się kadrami z codziennego życia, prezentując stylizacje głównie w swoim w ulubionym, minimalistycznym stylu. 15 października, gdy szykowała się na wybory, nie był wyjątkiem.

Kasia Tusk w czarno-białej stylizacji na wyborach. Stylistki oceniają

Tego dnia Kasia Tusk także postawiła na minimalizm i klasykę. Wybrała krótką, czarną kurtkę, do której dopasowała luźne, białe spodnie. Całość zestawiła z czarnymi butami w szpic i niewielką torebką, którą trzymała w ręce. Zdaniem stylistki Róży Augustyniak blogerka nie tylko ma nosa do trendów, ale też wie, jakie stroje zawsze pozostaną w modzie. "Wzorowanie się na niej w kwestii mody to dobry trop! Kasia oscyluje wokół stonowanych kolorów i ponadczasowych klasyków. Jej stylizacje nie bazują na sezonowych trendach i sprawdzają się na wiele okazji" - ocena stylistka w rozmowie z Plotkiem.

Biel nie jest oczywistym wyborem na jesień, ale za to jak efektownie się prezentuje! Podobnie z małą torebką - może nie jest praktyczna dla młodej mamy, ale uważam, że Polki powinny bardziej brać pod uwagę względy wizualne stylizacji - dodaje.

Podobne zdanie o wyborze Kasi Tusk ma także stylistka Natalia Łuczak. Jak mówi w rozmowie z nami, stylizacja influencerki jest bardzo minimalistyczna, ale jednocześnie bardzo modowa. Stylistka także pochwaliła nietypowy, jak na ten sezon, kolor spodni Tusk. "Utrzymana w klimacie black&white stylizacja wpisuje się w obecne trendy, jak i styl osobisty Kasi. Szerokie spodnie wiodą prym od kilku sezonów, zatem nawet te w białym kolorze nosimy również jesienią" - podsumowuje. Zdjęcia outfitu Kasi Tusk znajdziecie w galerii na górze strony.

Kasia Tusk na minimalizm stawia od lat

Kasia Tusk tej samej palecie kolorów rzeczywiście pozostaje wierna od dawna. Nawet podczas wydarzeń, na których królują kolory, brokat i odważne stylizacje, pozostaje przy swoim stylu. Przykład tego mogliśmy zobaczyć m.in. podczas Open'er Festivalu. Tusk zdecydowanie wyróżniała się na tle innych influencerek, pozując do zdjęć w czarnej, zwiewnej sukience na cienkich ramiączkach, którą uzupełniła wygodnymi butami i pojemną torebką.