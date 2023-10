Tatuaże wśród polskich celebrytów już chyba nikogo nie dziwią. Zwłaszcza że sami chętnie się nimi chwalą zarówno w mediach społecznościowych, jak i na ściankach i wydarzeniach branżowych. Dzięki temu możemy podejrzeć, co osoby z show-biznesu wytatuowały na swoich ciałach. Niektórzy mogą wywołać niemałe zaskoczenie.

Maja Sablewska

Maja Sablewska zasłynęła jako menadżerka gwiazd, ale szybko stała się telewizyjną ekspertką od stylu. W 2013 roku zaczęła prowadzić autorski program "Sablewskiej sposób na modę". Celebrytka nigdy nie kryła się też ze swoim zamiłowaniem do tatuaży. Ich liczba na jej ciele cały czas rośnie, a każdym kolejnym malunkiem chętnie chwali się w mediach społecznościowych. W wywiadzie dla Plotka zdradziła, że każdy z nich ma dla niej specjalne znaczenie.

To jest to samo co z bodypositive. Każdy, kto chce mieć tatuaż, podejmuje własną decyzję. Wszystko się zmienia i to jest chyba największa stała. To był mój jedyny nałóg i one mnie uratowały przed wieloma głupotami, które mogłam popełnić w życiu - mówiła.

Daria Ładocha

Daria Ładocha także dała się poznać jako miłośniczka tatuaży. Celebrytka, która zyskała największą popularność dzięki prowadzeniu hitowego show TVN "Azja Express", zasłynęła z dużej ilości malunków na swoim ciele. Chętnie też opowiada o tym, jakie mają dla niej znaczenie. - Jeden jest związany z babcią, drugi z córkami, trzeci z partnerem. Musiałabym bardzo długo o nich opowiadać - zdradziła w rozmowie z dziennik.pl.

Ja nawet nie jestem fanką tatuaży, tylko zamalowanych historii na moim ciele. Każdy tatuaż coś oznacza, każdy opowiada jakąś historię. Zaczęło się to w wieku 18 lat, jako forma buntu przeciwko mamie. Mama oczywiście już wie, ja też już nie mam 18 lat. Pomyślałam, że ten bunt to jest najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam, ale mam ten tatuaż i on mi przypomina, że są chwile, w których patrzę z określonej perspektywy na pewne rzeczy, i że warto na nie spojrzeć z jeszcze innej, i jeszcze innej strony - dodaje.

Martyna Wojciechowska

Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" ma kilka tatuaży, a o każdym z nich mówi, że ma dla niej szczególne znaczenie. Każdy symbolizuje inne, ważne wydarzenie z jej życia. Na lewym ramieniu Wojciechowska wytatuowała współrzedne geograficzne: jej miejsca urodzenia, mety rajdu Dakar (który ukończyła w 2008 roku, najniebezpieczniejszego szczytu górskiego, miejsca narodzin jej córki Marysi czy lokalizacja siedziby "National Geographic", gdzie przez dziesięć lat pełniła funkcję redaktorki naczelne. Na rękach gwiazdy można też znaleźć takie symbole jak: napis "commitment" (ang. obietnica i zobowiązanie), sentencja: "Even the longest journey begins with a single step" (ang. Nawet najdłuższa podróż, zaczyna się od jednego kroku") oraz symbole skrzydeł i wilka.

Wilk to jeden z najważniejszych symboli w moim życiu. Co konkretnie symbolizuje? Wolność i odpowiedzialność za watahę. Dlatego któregoś dnia zadecydowałam, że znajdzie się na moim ciele już na zawsze i będzie mi towarzyszył każdego dnia - tłumaczyła Wojciechowska na Instagramie.

Hubert Urbański

Hubert Urbański kojarzy się wszystkim z teleturniejem "Milionerzy", który prowadzi od samego początku. W programie można zauważyć, że prezenter ma wytatuowane cztery litery na palcach prawej dłoni: D, S, K i M. Odpowiadają one imionom jego córek: Danuty, Stefanii, Krystyny i Marianny. Nie jest to jednak jedyny jego tatuaż. Kilka lat temu pochwalił się ogromnym smokiem na plecach.

Lara Gessler

Na ciekawy tatuaż postawiła też córka najpopularniejszej restauratorki w Polsce. Niektórzy twierdzą, że celebrytka chciała nim nawiązać do rodzinnego biznesu. Nic dziwnego. Na karku wytatuowała sobie nóż, widelec i serwetkę. Co ciekawe, pierwszy mąż Lary Gessler, wykonał po ślubie pasujący do żony tatuaż - łyżkę. "W wieku 33 lat oficjalnie wstąpiłem do grona ludzi wydziaranych – ogłosił. Za pośrednictwem tego unikalnego artworku mogę po raz kolejny podkreślić bliską relację z moją jakże bliską mi żoną. Łyżeczka jest analogią do tatuażu mojej żony, metaforycznie przedstawia ją samą" - napisał w 2017 roku na Instagramie. Myślicie, że po rozwodzie go zostawił?

