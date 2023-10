Nad Samem Underwoodem zawisły ostatnio ciemne chmury. Aktor znany z popularnego serialu o zombie "Fear the walking dead" właśnie został aresztowany. Informacje o zdarzeniu jako pierwszy przekazał portal TMZ. W komunikacie poinformowano, że Underwood trafił do aresztu w Los Angeles na początku października. Zarzut jest bardzo poważny i dotyczy przemocy domowej. Jak podaje portal, aktora już zwolniono i teraz czeka go ewentualne postępowanie karne. Zdarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów. Rozpisują się o nim portale z różnych stron świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Najsłynniejsze wpadki w filmach, serialach. Zauważyliście je?

Sam Underwood z serialu "Fear the walking dead" aresztowany. Aktor ma poważne zarzuty

Sam Underwood, który w serialu "Fear the walking Dead" wciela się w postać Jake'a Otto miał zostać aresztowany 7 października przez policję w Los Angeles. Jak podaje portal TMZ, który skontaktował się z organami ścigania, na telefon alarmowy 911 zadzwonił informator, który przekazał, że w jednym z apartamentów w okolicy około trzeciej w nocy doszło do awantury. Zdarzenie miało skończyć się wyraźnymi przepychankami.

Kobieta, która przebywała w mieszkaniu Sama Underwooda miała ślady pobicia. Reporterzy natychmiast je dostrzegli

Reporterzy portalu twierdzą, że w momencie przybycia na miejsce funkcjonariuszy obecna w mieszkaniu kobieta miała wyraźne ślady pobicia, ale nie wymagała interwencji lekarskiej. Sam Underwood został zatrzymany przez służby za przemoc domową i na dziesięć godzin trafił do aresztu, z którego już go zwolniono. Inną wersję zdarzeń przedstawia aktor. Źródła portalu TMZ twierdzą, że Underwood dysponuje dowodami w postaci zdjęć i nagrań, które mają przeczyć temu co twierdzi rzekoma ofiara i już przekazał je swojemu prawnikowi, który ma przekazać je policji. Jak na razie nie wiadomo, kim dla aktora była obecna w mieszkaniu kobieta. Po zwolnieniu Underwooda jego sprawa została przekazana do biura prokuratora okręgowego. Nie ma żadnych informacji o ewentualnych zarzutach karnych. Nic tak naprawdę w tym temacie nie wiadomo.