Mata z całą pewnością należy do grona osób, które nie boją się głośno wyrażać swoich poglądów. Popularny raper słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, które nie wszystkim przypadają do gustu. Tym razem młody muzyk postanowił nakłonić Polaków do udziału w wyborach w naprawdę niezwykły sposób. Zorganizował konkurs, w którym nagrodę wygrała Anja Rubik. Zgodnie z obietnicami światowej sławy modelka powinna polecieć z raperem do malowniczej Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Honorata Skarbek wypowiedziała się o Macie

Mata i Anja Rubik razem w urokliwej Barcelonie? Przekonamy się już niebawem

Młody muzyk zorganizował konkurs i zachęcił w ten sposób do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych. Matczak zaapelował do Polaków w niezwykły sposób. Aby wziąć udział w zorganizowanym przez niego konkursie, wystarczyło pójść na wybory i opublikować na TikToku materiał pod hasłem "GiEwOnT" z własnej komisji wyborczej. Dodatkowo należało oznaczyć Matę lub GOMBAO. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem głównie za sprawą niezwykłej nagrody. Można było wygrać wspólną studniówkę lub urodziny z DJ setem GOMBAO. Dodatkowo pięć osób biorących udział w konkursie miało szansę na wspólny wyjazd na El Classico w Barcelonie. Zagraniczna wycieczka ma się odbyć już za dwa tygodnie.

Światowej sławy modelka wygrała w konkursie Maty. Spełniła wszystkie warunki

Niedługo trzeba było czekać na rozstrzygnięcie konkursu. Młody Matczak szybko opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie Anji Rubik i poinformował w ten sposób internautów, że to właśnie ona wygrała niecodzienną nagrodę. Do tej pory nie wiadomo, czy jedna z najpopularniejszych Polek pojawi się na studniówce lub urodzinach oferowanych przez rapera, czy może poleci do Barcelony na El Cassico. Kontrowersyjny raper nie ujawnił jeszcze szczegółów. Poinformował jedynie, kto wygrał. "GiEwOnT" to utwór, który miał swoją premierę dokładnie 13 października. W zaledwie trzy dni od publikacji w sieci zyskał ponad 800 tysięcy wyświetleń. Więcej zdjęć znajduje się w galerii na górze strony.