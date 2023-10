Meghan Markle od 2018 roku żoną księcia Harry'ego, z którym doczekała się dwójki dzieci. Początkowo para prowadziła wspólne życie na dworze królewskim, gdzie pełniła rolę pracujących royalsów i pojawiała się podczas najważniejszych wydarzeń. W 2020 oboje podjęli decyzję o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej aktorka była związana z amerykańskim producentem filmowym Trevorem Engelsonem. Były mąż może wprowadzić ją w niezłe tarapaty.

Były mąż Meghan Markle myśli o wydaniu pamiętnika na temat małżeństwa

Meghan Markle i Trevor Engelson zaczęli się spotykać w 2004 roku i siedem lat później pobrali się na Jamajce. Wraz z najbliższymi bawili się cztery dni i raczej nikt nie podejrzewał, że sielanka skończy się tak szybko. Aktorka przeprowadziła się do Kanady, gdzie pracowała na planie "W garniturach", przez co relacje małżonków znacznie się ochłodziły. Rozwód został sfinalizowany już w 2014 roku. Para była więc ze sobą związana przez dekadę, a to wystarczyło, aby producent filmowy spisał na papier myśli związane z tą relacją.

Mirror UK, powołując się na informatora magazynu "Woman's Day", przekazuje, że Trevor Engelson miał dostać ofertę na ogromną kwotę, aby opublikował pamiętnik z okresu związku z Meghan Markle, a on sam to rozważa. W treści miałyby się znaleźć między innymi informacje na temat rozwodu oraz takie, które mogłyby pogrążyć żonę księcia Harry'ego.

Meghan Markle nagle zmieniła się przed rozwodem

Warto tutaj przypomnieć, że związek Meghan Markle i Trevora Engelsona zakończył się nagle. Aktorka wysłała mu pierścionki listem i zaczęła sobie od nowa układać życie, czego powodem miały być różnice nie do pogodzenia. Z kolei druga strona tej sprawy twierdzi, że Markle nagle się zmieniła i nie była już tą samą osobą. Miała być bardzo wybuchowa, co może w pewnym momencie ujawnić się w związku z księciem Harrym. "Gdybym był księciem Harrym, uważałbym. Jej przeszłość to jej przyszłość" - twierdzi brytyjski biograf Neil Sean. Zdjęcia Meghan Markle znajdziesz w naszej galerii na górze strony.