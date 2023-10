Caroline Derpieński ma na co dzień mieszkać w Miami, gdzie - jak przekonuje - wiedzie pełne blichtru życie u boku latynosa "Dżaka". Choć jej dochody oraz tożsamość partnera wciąż pozostają tajemnicą, celebrytka prze w zaparte i buduje wizerunek odklejonej od rzeczywistości miłośniczki luksusu. Przypominamy, że wśród jej "najjaśniejszych" momentów było przekonywanie, że wkrótce "dosztukuje sobie męski narząd płciowy", że nie wychodzi z domu, jeśli ma na sobie mniej niż 50 tys. dolarów i że do porannej kawy dodaje "diamondsy". Tym, którzy nie wierzą w jej luksusowy styl życia, Derpieński uchyla rąbka tajemnicy na Instagramie. Ostatnio wrzuciła fotki prosto z wieczoru panieńskiego w Miami.

Caroline Derpieński pokazała swoje towarzystwo z Miami. Była na wieczorze panieńskim

"Wieczór panieński. Gratulacje!" - napisała Derpieński, kierując słowa w stronę przyszłej panny młodej. Na zdjęciach widzimy celebrytkę w towarzystwie koleżanki, która ma brać ślub. Na imprezie nie brakowało kolorowych gadżetów, balonów, a nawet baniek mydlanych. Derpieński wrzuciła także dwa filmiki, na których widzimy gości w strojach kąpielowych, bawiących się do muzyki elektronicznej. "Dziękuję za przybycie. Miło było dzielić z tobą ten wyjątkowy dzień" - napisała w komentarzu panna młoda. "Karolajn, moja dolarsowa idolko!", "Jesteś taka piękna" - czytamy opinie obserwatorów Caroline.

Caroline Derpieński kreuje się na miłośniczkę luksusu. Jaka jest prawda?

Caroline Derpieński niejednokrotnie podkreślała w rozmowach z dziennikarzami, że przyjeżdża do ojczyzny tylko po to, aby "pogwiazdorzyć", a jej "prawdziwa kariera" ma trwać za oceanem. To właśnie na Florydzie ma wieść pełne blichtru życie, które chętnie relacjonuje na Instagramie. Jednak mimo że przedstawia się jako wpływowa mieszkanka Miami z milionami na koncie, to o jej biznesowych działalnościach wiemy tyle, co nic. Sąsiadka Derpieński z Florydy, Aneta Glam, ma swoją teorię na temat białostoczanki. Jej zdaniem, Caroline ma być sterowana przez "kogoś" tylko po to, by zarabiać pieniądze. Więcej na ten temat znajdziecie pod tym adresem.