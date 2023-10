Agnieszka Woźniak-Starak pokazała mamę. Internauci aż zaniemówili

Agnieszka Woźniak-Starak należy do tego grona celebrytów, które nie boi się poruszać trudnych tematów i otwarcie wypowiada się na tematy polityczne. W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne. Gwiazdy chętnie szły oddać swój głos, a relacjami z przedsięwzięcia ochoczo dzieliły się w sieci. Tak samo było w przypadku Agnieszki Woźniak-Starak. Przy okazji mogliśmy zobaczyć mamę celebrytki. Internauci byli pod wrażeniem. Zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak o podziałach. "Populizm się świetnie sprzedaje"

Agnieszka Woźniak-Starak zrelacjonowała wyjście na wybory. Pokazała mamę

Agnieszka Woźniak-Starak prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej losy śledzi prawie 660 tysięcy obserwujących. Celebrytka stara się być z nimi na bieżąco w kontakcie i chętnie dzieli się urywkami z życia prywatnego. Ostatnio opublikowała kilka ujęć z wyjścia na wybory. "Wybory to święto demokracji, ja dziś świętowałam razem z mamą. Niezależnie od wyników peace & love dla wszystkich" - napisała. Na pierwszym z nich możemy zobaczyć ją stojącą przy urnie i oddającą głos. Dziennikarka miała na sobie elegancką stylizację. Tego dnia postawiła na ciemny płaszcz w delikatne wzory oraz czarny golf. Na drugim ujęciu możemy zobaczyć selfie z mamą. Trzeba przyznać, że obie są do siebie bardzo podobne. Nie chodzi tylko o kolor włosów, ale przede wszystkim o rysy twarzy i charakterystyczny uśmiech.

Agnieszka Woźniak-Starak dodała zdjęcie z mamą. Fani nie mają wątpliwości

Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne wpisy. Internauci w mgnieniu oka złapali za telefony i ruszyli do komentowania. Wielu z nich nie szczędziło komplementów z racji szerzenia świadomości i zachęcania do wzięciu udziału w głosowaniu. Inni zdecydowanie bardziej skupili się na mamie celebrytki. W jej kierunku posypały się same słowa zachwyty, których nie było końca. "Piękne kobiety! Jaka pani podobna do mamy" - napisała jedna z internautek. "Aga to cała mama" - skwitowała fanka. Więcej zdjęć dziennikarki z rodzicielką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.