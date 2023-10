Rozwód aktorów miał miejsce 16 października w Warszawie. Nim jednak do niego doszło, w mediach było już głośno o nowym związku Piotra Stramowskiego. Od kilku miesięcy aktor pojawia się na ściankach w towarzystwie blondynki Natalii, z którą pracował kiedyś na planie pewnej produkcji.

Nowy związek Stramowskiego. Natalia ma doświadczenie w scenografii

Ukochana aktora studiowała na Uniwersytecie Warszawskim oraz warszawskim SWPS. Pasjonuje się rozwojem osobistym, neurokognitywistyką i neuromarketingiem. Ponadto Natalia Krakowska ma doświadczenie jako scenografka. Pracowała przy takich produkcjach jak "Pajęczyna", "Żeby nie było śladów", "Fighter" czy "39 i pół tygodnia". Warto podkreślić, że w dramacie "Fighter" z 2019 roku główną rolę grał Piotr Stramowski. Zakochani coraz chętniej pokazują swoją miłość w mediach. Na Instagramie ukochanej aktora można znaleźć z nim kilka kadrów.

Nawet ze zdjęcia płynie miłość - czytamy w komentarzach pod jednym z postów partnerki Stramowskiego.

Warnke traktuje partnerkę Stramowskiego jak nowego członka rodziny?

W jednym z wywiadów Katarzyna Warnke zabrała głos ws. związku jej byłego męża. Warto zaznaczyć, że aktorka doczekała się ze Stramowskim córki, której wątek również został poruszony. - Życzę mojemu dziecku wspaniałej macoszki, chcę, żebyśmy przybijali sobie piątki na leżakach, na wakacjach. To nie jest mój wysiłek w stosunku do tej sytuacji, tylko to jest moje marzenie. Chcę, żeby było dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi - wyznała gwiazda w "Dzień dobry TVN". Co więcej, aktorka zaznaczyła, że jest "podniecona wizją patchworkowej rodziny". - Wydaje mi się, że patchwork to jest zupełnie nowe pojęcie rodziny [...]. Tutaj trzeba się pogodzić z nową rzeczywistością. Oczywiście życzę mojemu dziecku kochanej macoszki i chcę, żebyśmy sobie przybijały piątkę na leżakach na wakacjach. I to nie jest tak, że to jest taki wysiłek mój w stosunku do tej sytuacji, tylko to jest moje marzenie. Ja chcę, żeby było dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi - dodała aktorka.