Jada Pinkett Smith i Will Smith do niedawna uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w Hollywood - nawet mimo kryzysów, które przeszli. Ich małżeństwo trwa od 1997 roku i zaowocowało dwójką dzieci - 25-letnim Jadenem i 22-letnią Willow, którzy śladem znanych rodziców próbują swoich sił w show-biznesie. Małżeństwo przez wiele lat twierdziło, że kluczem do długowieczności ich relacji jest zaufanie i wolność. Nie wspomnieli jednak, że od 2016 roku są w... separacji. - Myślę, że oboje utknęliśmy w naszych fantazjach na temat tego, jaka naszym zdaniem powinna być druga osoba - wyznała Pinkett Smith. Aktorka odniosła się także do plotek, jakie od lat krążą wokół jej relacji.

Jada Pinkett Smith o plotkach odnośnie Willa Smitha. Mówi o homoseksualizmie

Jada Pinkett Smith udzieliła ostatnio wywiadu dla stacji NBC, w którym odsłoniła kulisy małżeństwa z Willem Smithem. Dziennikarka w którymś momencie zapytała żonę aktora o plotki, jakie krążą na temat ich relacji. - Wokół ciebie i Willa prawdopodobnie krąży więcej plotek, niż wokół jakiejkolwiek innej pary. Otwarty związek, swingersi, homoseksualizm... Można wyczytać milion teorii. Czy coś.z tego jest prawdą lub szczególnie cię boli? - zapytała. Odpowiedź Pinkett Smith była krótka i dość konkretna. - Nie. Powiedziałabym, że nic z tego nie jest prawdą. Zdaję sobie sprawę, z czego wynikają nieporozumienia, ale żadne z nich nie jest prawdą - przyznała.

Jada Pinkett Smith rozważała rozwód. Podjęła decyzję o naprawie związku

Co ciekawe, Jada Pinkett Smith i Will Smith, choć są w separacji od 2016 roku, do tej pory się nie rozwiedli. Od siedmiu lat żyją w takim układzie i na ten moment raczej nie planują tego zmieniać. Wciąż utrzymują dobre relacje i nie mają powodu ku temu, aby na dobre się rozstawać. - Złożyłam obietnicę, że nigdy nie będzie powodu do rozwodu. Poradzimy sobie bez względu na wszystko i po prostu nie byłam w stanie złamać tej obietnicy - powiedziała żona aktora w tym głośnym wywiadzie. Pinkett Smith przyznała, że obydwoje skupiają się w tym momencie na tym, aby "uzdrowić" relację.