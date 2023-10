Wybory parlamentarne są już za nami. W niedzielę 15 października lokale wyborcze były oblegane do późnych godzin, czego efektem jest wyjątkowo duża frekwencja, wynosząca 72,9 proc. Tego dnia gwiazdy oraz osoby związane z polskim show-biznesem zamieszczały w sieci relacje obrazujące, jak idą na wybory. Takie działanie miało na celu zachęcenie internautów do wzięcia udziału w głosowaniu. Julia Wieniawa niejednokrotnie wypowiadała się na tematy związane z polityką. W związku z tym również dorzuciła swoje trzy grosze. Oberwało jej się za to od internautów. Poszło o stylizację. Zdaniem niektórych była zbyt elegancka.

Zobacz wideo Julia Wieniawa o jadzie, który dostaje od kobiet. Wie, w jakim kraju chce żyć

Julia Wieniawa zrelacjonowała pójście na wybory. Patrzymy na stylizację

Julia Wieniawa prowadzi prężną działalność na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad dwa miliony osób. Celebrytka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje życie prywatne. Tak samo było i tym razem, gdy postanowiła zrelacjonować wyprawę na głosowanie. Na profilu Wieniawy pojawił się filmik, na którym możemy zobaczyć dokładną relację z tego dnia. Na początku widzimy ją jadącą samochodem w towarzystwie Nikodema Rozbickiego oraz ukochanego pupila. Później możemy zobaczyć, jak dumnym krokiem kroczy do lokalu wyborczego. Na koniec, jak wrzuca oddany głos do urny. Przy okazji można rzucić okiem na stylizację, jaką tego wyjątkowego dnia celebrytka postanowiła założyć. Miała na sobie krótką jeansową spódnicę, do której dobrała biały top i czarne rajstopy. Na to zarzuciła długi beżowy płaszcz. Do tego dobrała modne w tym sezonie kozaki oraz markową czerwoną torebkę.

Julia Wieniawa poszła na wybory. Internauci mają pewne "ale"

Pod opublikowanym postem w mgnieniu oka aż zaroiło się od komentarzy. Internauci podzielili się na dwie grupy. Jedni chwalili aktorkę za to, że poszła na wybory i pokazała to w sieci. Inni mieli jednak pewne wątpliwości i przyczepili się do jej stylizacji. "Boże, jaki cringe" - napisała jedna z internautek. "To wygląda jak reklama" - dodała kolejna. "Gwiazdeczka poszła na wybory" - stwierdziła następna. "Ja poszłam w dresach, ale taki głos chyba też się liczy" - zastanawiała się kolejna. Julia Wieniawa odniosła się do ostatniego wpisu. "Ja miałam ochotę się wystroić" - wyjaśniła.