Rafał Królikowski ma dorosłych synów. Michał i Piotr nie tylko z twarzy mają coś z ojca

Rafał Królikowski znany jest z takich produkcji jak "Czas honoru", "Usta usta", "Prawo Agaty", "Lejdis" oraz "Stulecie winnych". Poza grą na planach filmowych można spotkać aktora w Teatrze 6. Piętro, gdyż scena teatralna również daje mu spełnienie. Co wiadomo z kolei o sferze rodzinnej artysty? Jest bratem nieżyjącego już Pawła Królikowskiego, a także ojcem dwóch dorosłych synów. Jeden z nich poszedł śladami ojca.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia związku Opozdy i Królikowskiego

Synowie Królikowskiego to przystojniacy. Czym się zajmują?

Piotr Królikowski przyszedł na świat w 1998 roku, zaś Michał w 2001. Starszy z braci pasjonuje się fotografią i projektowaniem, co możemy zaobserwować na jego Instagramie. Młodszy syn aktora polubił natomiast tę samą branżę, co Królikowski. Widzieliśmy go chociażby w produkcji "Czas Honoru. Powstanie". W rozmowie z "Vivą!" młodszy syn Królikowskiego postanowił opowiedzieć o aktorstwie. - Trzymali za mnie kciuki podczas egzaminów na studia aktorskie (...) Na początku myśleli, że aktorstwo to chwilowa fascynacja, że szybko mi minie. Ale kiedy zrozumieli, że to moja prawdziwa pasja, cieszą się razem ze mną - powiedział Michał Królikowski. Po zdjęciach braci można zaobserwować pewne podobieństwo między nimi, a ich ojcem. Ujęcia Piotra i Michała Królikowskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rafał Królikowski tak wspominał brata

O odejściu Pawła Królikowskiego mówiła cała Polska. Aktor zmarł 27 lutego 2020 roku, opuszczając żonę Małgorzatę i piątkę dzieci. Serialowy Jakub "Kusy" z "Rancza" był wzorem nie tylko dla początkujących w branży, ale i dla swojego brata. - Wiele było tych wspomnień. Całe moje życie, całe dzieciństwo i młodość, to były chwile z moją rodziną i z moim bratem. On był moim starszym bratem, więc był takim mentorem, idolem, w którego byłem zapatrzony, którego chciałem naśladować - wyznał Rafał Królikowski w rozmowie z Jastrząb Post. - Na pewno jestem jego częścią. Tak się stało, jak się stało, że już go nie ma między nami. Ale jest w naszych sercach - dodał z bólem aktor.