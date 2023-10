Pazurowie na wyborach. "Cezary jak bezdomny". Edyta nie wytrzymała

Edyta Pazura i Cezary Pazura wzięli udział w głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Nie zabrakło zdjęcia przy urnie wrzuconego do sieci, na którym pozują razem z najmłodszą córką, Ritą. Chociaż pod fotografią pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, nie zabrakło uszczypliwości. Edyta Pazura wtrąciła się w dyskusję na temat wyglądu jej męża.

Zobacz wideo Edyta Pazura pokazuje dom na Mazurach. Jak pięknie

Internauta krytykuje stylizację Cezarego Pazury. Żona stanęła w jego obronie

Edyta Pazura na okazję głosowania wybrała dość luźną stylizację. Miała na sobie modną kurtkę o kroju koszuli w beżowym kolorze i spodnie khaki z dużymi kieszeniami. Dobrała do tego czarne botki i małą torebkę. Pod kurtkę Pazura założyła białą bluzkę, która świetnie współgrała z podkreślonymi na czerwono ustami. Aktor natomiast miał na sobie codzienny strój, składający się z bluzy z kapturem i cieplejszej kurtki. "Cezary jak bezdomny" - napisała jedna z internautek. Pod jej wpisem od razu powstała dyskusja. "Za to pani taka ulizana i wyprana z kultury i szacunku do innego człowieka", Ale pani komentarz jest bezczelny. Proszę się tu nie kręcić, skoro jedyne, co ma pani do powiedzenia, to obrażanie właścicieli tego konta" - pisali internauci. Na komentarz odpowiedziała także Edyta Pazura, która natychmiast stanęła w obronie męża.

Może dlatego, że pracował 14 godzin i jest zmęczony. Pani radzę więcej empatii i szacunku do drugiej osoby - zaapelowała.

Edyta Pazura przeszła metamorfozę. Postawiła na ostre cięcie

Pod zdjęciem internauci zwracali uwagę także na fryzurę Edyty Pazury. Niedawno postawiła na zmiany w wyglądzie. Wcześniej nosiła dłuższe blond włosy, a teraz obcięła je na krótko. Obecnie ma zadziorną fryzurę z grzywką. Tutaj opinie fanów są dość podzielone. Jednym się podoba: "Pani Edyto, pięknie pani wygląda w nowej fryzurze", "Naprawdę pięknie ci w tej fryzurze" - komentują. Inni woleli gwiazdę w długich włosach. "Pani Edytko, w długich włoskach lepiej. Ale to tylko moje odczucie", "Tak pani było ładnie w długich włosach, nie poznałam" - piszą. Więcej zdjęć Edyty i Cezarego Pazurów znajdziecie w galerii na górze strony.