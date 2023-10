Michał Szpak żartuje z zachowania Holeckiej na antenie. Wystarczyły dwa słowa

15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne. Tuż po godzinie 21:00 ukazały się wyniki exit poll. Pomimo tego, że według nich partia rządząca zwyciężyła, to opozycja łącznie zdobyła ponad 50 proc. głosów Polaków. Wynika z tego, że ma szansę na przejęcie władzy w Polsce. Informacja została przedstawiona w Telewizji Polskiej. Podczas wieczoru wyborczego w TVP Info widzowie zauważyli zmianę w zachowaniu prowadzącej Danuty Holeckiej, która nie kryła dotąd sympatii dla PiS. Prezenterka TVP zaczęła być niespodziewanie miła dla przedstawicieli opozycji, którzy zostali ugoszczeniu w studiu. Zwróciła się do nich per "kochani", a także przerwała posłance PiS, z uwagi na, jej zdaniem, "święto demokracji". Internauci od razu zwrócili uwagę na zachowanie dziennikarki.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziennikarze TVP mają inne zasady pracy? Co z etyką dziennikarską?

Michał Szpak ostro o Holeckiej. Złośliwie zażartował po wynikach exit poll

W sieci od razu pojawiły się złośliwe żarty pod adresem Danuty Holeckiej. Internauci uznali, że po zobaczeniu wyników exit poll, dziennikarka zmieniła podejście w stosunku do opozycji. Natychmiastowa "przemiana" została również zauważona przez Michała Szpaka. Nie da się ukryć, że wokalista od dawna nie dogaduje się z władzami Telewizji Polskiej. Jakiś czas temu został zwolniony "The Voice of Poland", gdzie był jurorem. Powodem miały być między innymi protesty pod oknem Jarosława Kaczyńskiego, w których brał udział. Wokalista wrzucił post na profil na Instagramie.

- Pod koniec mojej obecności w programie wycięto mnie z ramówki, bo na nagraniu miałem w marynarce przypinkę z tęczą. Później doświadczyłem czegoś w rodzaju mobbingu, kiedy ludzie z TVP przed nagrywaniem podchodzili do mnie i sprawdzali, czy na marynarce, podeszwie, czy gdziekolwiek indziej, nie mam żadnego rodzaju symboliki - tak jeszcze niedawno mówił Szpak w rozmowie z Noizz. Teraz postanowił zakpić z Danuty Holeckiej. Na swoim profilu opublikował zrzut ekranu z "Wiadomości" Telewizji Polskiej. Fotografia miała przerobiony napis na pasku informacyjnym. Dwa słowa ogromnie rozbawiły fanów piosenkarza. "Szukam pracy" - czytamy na zdjęciu. Michał Szpak podziękował fanom za rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych. Więcej zdjęć Danuty Holeckiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie tylko Michał Szpak. Z Danuty Holeckiej zażartował również Mariusz Szczygieł

Michał Szpak nie był jedyną osobą, która zażartowała z Danuty Holeckiej. Internauci są przekonani, że już wkrótce prezenterka może zostać bezrobotna. Głos zabrał również Mariusz Szczygieł. Zwrócił uwagę na kartony, które zostały położone pod wejściem do TVP Info. "Gratuluję sprawcy przenikliwości, wiedzy o Polsce i odwagi" - podpisał zdjęcie na Instagramie. Hasła napisane na pudełkach brzmiały: "Pakuj się, Holecka", "Hejterzy z TVPiS, pakujcie się", a także "Nie chcemy was". ZOBACZ TEŻ: Ekspert ocenia mowę ciała Danuty Holeckiej. Nie ma cienia wątpliwości. "Dużo strachu na twarzy"