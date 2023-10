Była miss Urugwaju zmarła 13 października 2023 roku. Dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w konkursie Miss Świata 2015. Rodzina i fani modelki są pogrążeni w rozpaczy. Jaka jest dokładna przyczyna jej zgonu?

Sherika de Armas nie żyje. Zajmowała się nie tylko modelingiem, ale i branżą kosmetyczną

Piękność brała udział w znanym konkursie w Chinach. Miała wówczas 18 lat. - Lubię wszystko, co jest związane z modą i myślę, że w konkursie piękności marzeniem każdej dziewczyny jest mieć możliwość wzięcia udziału w wyborach Miss World. Bardzo się cieszę, że mogłam przeżyć to doświadczenie, które było pełne wyzwań - mówiła modelka w mediach. Mimo braku wygranej została zapamiętana jako "obiecujący talent z Urugwaju". Starała się wówczas o tytuł najpiękniejszej kobiety świata, lecz finalnie trafił on do Hiszpanki. Mireia Lalaguna Royo z Barcelony została wówczas zwyciężczynią Miss World 65. Sherika de Armas jednak nie poddała się i prężnie rozwijała karierę. Zajmowała się nie tylko modelingiem, ale i prowadzeniem własnej firmy. Prezentowanie kosmetyków sprawiało jej ogromną radość. Ponadto Sherika de Armas działała jako wolontariuszka. Niestety, nie udało jej się wygrać walki z rakiem szyjki macicy. Informację o śmierci uczestniczki Miss World potwierdził w mediach jej brat. Pożegnał siostrę następującymi słowami, które cytuje Daily Mail:

Leć wysoko, młodsza siostro. Zawsze i na zawsze.

Tytuł Miss World trafił w 2022 roku do Polki. Tak Bielawska mówiła o swojej nowej rzeczywistości

Najpiękniejszą kobietą na świecie została w ubiegłym roku Karolina Bielawska. Wskutek wygranej zaczęła udzielać się medialnie. Jej życie nabrało zawrotnego tempa, o czym wspomniała w "Dzień dobry TVN". - Na pewno zmienił się styl mojego życia, bo w domu stałam się trochę gościem. Jednak w Polsce jest mnie dosyć mało i cały czas podróżujemy po świecie, ciągle są nowi ludzie. Jest to też takie ciągłe wychodzenie poza swoją strefę komfortu, uczenie się nowych rzeczy - wyznała piękność. Bielawska aktualnie ma bardzo rozwiniętego Instagrama. Na profilu umieszcza zdjęcia z podróży i światowych eventów. Zgromadziła ponad 285 tys. obserwatorów. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.