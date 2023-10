Przeboje śpiewane przez Elżbietę Dmoch z zespołu Dwa Plus Jeden nuciła kiedyś cała Polska. To ona wykonywała utwór "Chodź, pomaluj mój świat", czy "Windą do nieba". Artystka 30 lat temu wycofała się z życia publicznego. Najpierw zamieszkała na wsi, a potem wróciła do Warszawy i wprowadziła się do mieszkania mamy na Saskiej Kępie. Po jej śmierci przechodziła kilka załamań i kilkukrotnie trafiała do szpitala psychiatrycznego. Długo żyła w skrajnym ubóstwie. Wokalistka ciężko zniosła też pandemię. Po zarażeniu się wirusem chorowała na zapalenie płuc. Elżbieta Dmoch długo nie akceptowała pomocy z zewnątrz, ale kiedy z powodu upadku we własnym mieszkaniu trafiła do szpitala, w końcu się przełamała. - Najważniejsze jest to, że dała sobie pomóc. To prawdziwy przełom. Wcześniej po prostu odmawiała. Ma teraz pomoc materialną, medyczną, wkrótce czekają ja wizyty u specjalistów i remont mieszkania, które trzeba dostosować do jej potrzeb - informował Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej w rozmowie z "Super Expressem". Fundacja intensywnie pracuje nad remontem w domu artystki. Zorganizowano też zbiórkę, aby wymienić niezbędne sprzęty.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Wykryto u niej rzadkie schorzenie [WYWIAD PLOTKA]

Elżbieta Dmoch przyjęła ofertę pomocy. Polska Fundacja Muzyczna zbiera datki na dalszy remont mieszkania artystki

Elżbieta Dmoch z zespołu Dwa Plus Jeden mieszka na Saskiej Kępie w Warszawie. Jej lokum od lat 70. nie było remontowane. Artystka ma niewielką emeryturę, a zgromadzone przez nią oszczędności nie były wystarczające, aby sfinansować wszystkie potrzebne prace. "Aktualnie w mieszkaniu trwa całkowity remont łazienki i kuchni, z wymianą wszystkich mebli i urządzeń, z położeniem podłóg z terakoty i glazury" - czytamy we wpisie Polskiej Fundacji Muzycznej na Facebooku. Dzięki wsparciu tej instytucji remont będzie mógł być kontynuowany. Elżbieta Dmoch bardzo długo odmawiała pomocy, ale w końcu dała się przekonać do przyjęcia wsparcia. Polska Fundacja Muzyczna finansuje kolejne prace remontowe w mieszkaniu artystki.

Zorganizowano także zbiórkę dla wszystkich fanów Elżbiety Dmoch, którzy chcieliby pomóc w kontynuacji tej akcji i zakupie niezbędnych mebli. "Bardzo zależy nam, w Fundacji i w gronie kilku przyjaciół Elżbiety, na kontynuacji remontu, w którym jej od miesiąca pomagamy. Jest on dla Eli uciążliwy, bo - mimo niedogodności - nie zdecydowała się na jego czas opuścić mieszkania" - czytamy na Facebooku. Celem jest zebranie 30 tysięcy złotych, które pozwolą m.in. wymienić rozpadającą się szafę i zardzewiałą wannę.

Polska Fundacja Muzyczna, która jest organizatorem zbiórki i nadzoruje prace w mieszkaniu Elżbiety Dmoch, opublikowała w mediach społecznościowych aktualne zdjęcia dokumentujące przebieg remontu. Renowacja wysłużonego mieszkania ma jeden zasadniczy cel - stworzenie lepszych warunków do rekonwalescencji schorowanej artystki, "Marzymy też o fotelu terapeutycznym z rozkładanym oparciem – bardzo by się przydał na schorowany kręgosłup Elżbiety" - czytamy na stronie zbiórki.

Elżbieta Dmoch może liczyć na wsparcie fanów. "Idolka z młodych lat"

Odzew fanów Elżbiety Dmoch pod informacją o zbiórce był natychmiastowy. Widać, że wokalistka może liczyć na ogromne wsparcie. "Wpłacone, cieszę się, że mogłam pomóc mojej idolce z moich młodych lat", "Wspaniała artystka. Uwielbiam panią Elę. Pozdrawiam i życzę zdrówka", "Cieszę się z postępów, jakie się dzieją. Powodzenia i wszystkiego najlepszego życzę wielkiemu talentowi, a może jeszcze będziemy mogli słuchać tak pięknego głosu" - czytamy w komentarzach na Facebooku.