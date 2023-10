Aaron Carter był wokalistą oraz bratem Nicka Cartera z zespołu Backstreet Boys. Piosenkarz został odnaleziony martwy we własnym domu 5 listopada 2022 roku. Miał wtedy jedynie 34 lata. Przyczyna śmierci została wyjaśniona dopiero kilka miesięcy później. Według zagranicznych doniesień mężczyzna utonął w wannie. Informacja o śmierci Aarona Cartera zszokowała opinię publiczną. Mimo ujawnienia przyczyny zgonu narzeczona rapera w rozmowie z portalem TMZ twierdziła, że sekcja nie jest dla niej jasna. Przypominamy, że muzyk przez lata miał cierpieć na schizofrenię, depresję i nerwicę. Kilka dni przed pierwszą rocznicą śmierci Angel Carter pokazała na Instagramie okazały nagrobek brata. Przy okazji zamieściła poruszający wpis.

Tak wygląda miejsce pochówku Aarona Cartera. Ujawniła je jego siostra. Dodała wzruszający wpis

Śmierć Aarona Cartera wciąż jest mocno przeżywana przez jego bliskich. W piątek 13 października siostra muzyka ujawniła miejsce spoczynku swojego brata. Angel Carter zamieściła w mediach społecznościowych poruszający post, w którym zachęcała fanów zmarłego muzyka do odwiedzania go na cmentarzu. "Portret Aarona został umieszczony dziś rano w Forest Lawn Hollywood Hills. Uwielbiał swoich fanów i wiem, ile to dla niego znaczyło, mając teraz miejsce wiecznego spoczynku, w którym wszyscy moglibyśmy uczcić jego życie. Zapraszam cię do odwiedzenia, podzielenia się wspomnieniami i nigdy nie zapomnij, kim Aaron był w głębi duszy" - napisała na Instagramie. Angel Carter dodała również zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak wygląda nagrobek artysty. Na pomniku znajduje się portret gwiazdy. Jest on umieszczony na złotej, dostojnej tablicy. Widnieje tam również napis zawierający daty urodzin oraz śmierci Aarona Cartera.

Angel Carter o stracie brata bliźniaka. "On jest częścią mnie"

Angel Carter w udzielanych wypowiedziach wielokrotnie podkreślała, że utrata brata bliźniaka jest dla niej bardzo bolesna. Wszystko wskazuje na to, że rodzeństwo miało ze sobą wytworzoną silną więź i żyło w dobrych relacjach - Strata bliźniaka to doświadczenie przebywania poza ciałem. Przecież on jest częścią mnie - mówiła w rozmowie z portalem People.