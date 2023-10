Marcin Hakiel w ubiegłym roku zakończył wieloletnie małżeństwo z Katarzyną Cichopek, z którą doczekał się dwójki dzieci. Z jego mediów społecznościowych można było wywnioskować, że bardzo przeżywa ten okres. Po jakimś czasu w jego życiu zagościła jednak tajemnicza blondynka. Dominika pojawiała się w jego mediach społecznościowych, jednak jej tożsamość nie została ujawniona. Niestety, i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Teraz los znowu się uśmiechnął do tancerza, ale internauci są bezlitośni.

Hakiel pokazał nową partnerkę. Internauci bezlitośni

Marcin Hakiel ma ogromny powód do radości. Miłość znów zapukała do jego drzwi, a on już pochwalił się nową wybranką. Na jego Instagramie ukazało się wspólne zdjęcie w lustrze, do którego zapozował, obejmując ciemnowłosą kobietę. Niestety, nie wszyscy są zachwyceni jego decyzją. W komentarzach czytamy: "Ładna, ale czuję, że się wylansuje przy panu", "Miejmy nadzieję, że znalazł pan wreszcie swoje szczęście, ale z pewnością nowa partnerka nie jest poprzednią Dominiką (jeżeli chodzi o klasę)" - pisali niektórzy internauci.

Oczywiście tancerz nie mógł tego zostawić bez komentarza. Poprosił, aby obserwatorzy wypowiadali się na jego profilu z szacunkiem do innych osób. "Mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Nie jestem zwolennikiem usuwania komentarzy, ale niektórzy z nas czują się za swobodnie. Szanujmy się" - odpowiedział Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel nie chciał upubliczniać związku

Decyzja tancerza faktycznie była dość zaskakująca. Przypominamy, że jeszcze w czerwcu tego roku udzielił wywiadu, w którym wyznał, że nie ma w planach upubliczniania związku. "Ja już powiedziałem kiedyś, że nie planuję kolejnych medialnych związków, nie chcę, żeby to było bardziej ściankowe. Zakończyłem już jeden długi, medialny związek i wyciągnąłem z tego pewne wnioski. Myślę, że ta sfera życia, w tej nowej relacji, pozostanie bardziej moja" - mówił Marcin Hakiel w rozmowie z jednym z portali. Zdjęcia Marcina Hakiela z nową partnerką znajdziesz w naszej galerii na górze strony.