Katarzyna Dowbor w maju 2023 roku została niespodziewanie zwolniona z prowadzenia programu "Nasz nowy dom". Dlaczego musiała odejść? "Podziękowano mi za współpracę. Dziesięć lat temu rozstała się ze mną TVP po trzydziestu latach pracy. W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki, to odmładzanie wszystkiego i wszystkich" - oznajmiła na Instagramie, uderzając w Edwarda Miszczaka, nowego szefa programowego stacji. Prezenterka po zakończeniu współpracy z Polsatem została zasypana nowymi propozycjami i było oczywiste, że nie pozostanie długo bezrobotna. Dziennikarka dostała też ofertę prowadzenia własnego programu na antenie Canal+ Domo, którą ostatecznie zdecydowała się przyjąć. Właśnie trwają zdjęcia do nowego formatu i prezenterka pokazała zdjęcia z planu.

Katarzyna Dowbor już ma swój nowy program. Zdradzi, jak mieszka

Katarzyna Dowbor po odejściu z Polsatu w atmosferze skandalu otrzymała ogromne wsparcie nie tylko od bliskich, ale przede wszystkim wiernych widzów programu "Nasz nowy dom", którzy zapowiedzieli nawet bojkot wersji z Elżbietą Romanowską w roli prowadzącej. Oczywiste było, że z tak wierną i liczną publiką może liczyć na kolejne angaże. Padło właśnie na Canal+. Dlaczego właśnie ta stacja? - Zdecydowałam się na współpracę z Canal+ Domo, wyjątkową stacją, w której jest wiele moich ulubionych programów. Cenię Canal+ za profesjonalizm, kreatywność i to, jak potrafią inspirować swoich odbiorców. Z radością zaproszę widzów do mojego domu, żeby pokazać, jak go odnawiam - zapowiedziała w rozmowie ze stacją. Na Instagramie prezenterki pojawiły się już pierwsze ujęcia z planu. To nie lada gratka dla fanów Katarzyny Dowbor, bo dziennikarka wpuści ich do swoich wnętrz i będą mogli podejrzeć, jak się urządziła i jakie ma plany na nową aranżację.

Oto kilka zdjęć z planu mojego nowego programu, w którym pokażę wam metamorfozę własnego domu i podzielę się z wami praktycznymi poradami dotyczącymi nie tylko odnowy, ale także aranżacji wnętrz i pielęgnacji ogrodu. Ciężko pracujemy z ekipą i zespołem Canal+ Polska, byście mogli zobaczyć ten program - napisała na Instagramie.

Widzowie zachwyceni nowym programem Katarzyny Dowbor. "Wszystko, czego pani dotknie, staje się sukcesem"

Katarzyna Dowbor w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie swoich fanów. Nie inaczej było tym razem. Kiedy na Instagramie ujawniła ujęcia z nowego programu, który realizuje we współpracy z Canal+, od razu posypały się pozytywne opinie. Wygląda na to, że dziennikarka przyciągnie sporą widownię. "Pani Kasiu, wiem, że będzie to super metamorfoza. Wszystko, co pani robiła do tej pory, było wykonane perfekt", "Czekam niecierpliwie. Wierzę w sukces, bo właściwie wszystko, czego pani dotknie, staje się sukcesem", "No i super, bardzo dobrze. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają" - czytamy w komentarzach na profilu Katarzyny Dowbor na Instagramie. Będziecie oglądać?