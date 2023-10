Andrzej Kopiczyński jako dziecko cierpiał z głodu. "Czterdziestolatek" kradł, aby przeżyć

Andrzej Kopiczyński zaskarbił sobie sympatię Polaków rolą inżyniera Stefana Karwowskiego w kultowym "Czterdziestolatku". Aktor zmarł 13 października 2016 roku w wieku 82 lat i właśnie mija siódma rocznica jego śmierci. Przez kilka lat jego nagrobek był bardzo skromny - otoczony jedynie rzędem kamieni z drewnianym krzyżem. W piątą rocznicę śmierci Andrzeja Kopiczyńskiego na warszawskich Powązkach pojawił się nowy pomnik. Postawiono tam białą rzeźbę przedstawiającą kapliczkę w pniu drzewa z postacią Chrystusa. Na tablicy widnieje napis "Aktor", oraz data jego urodzenia i śmierci. Kopiczyński przyszedł na świat w 1914 roku. W jednym z wywiadów przyznał, że miał bardzo trudne i biedne dzieciństwo.

Andrzej Kopiczyński miał trudne dzieciństwo. "Byłem niedożywiony. Chodziłem po świetlicach domów dziecka"

Andrzej Kopiczyński na stałe wpisał się w polską kinematografię jako nieco nieporadny budowniczy Trasy Łazienkowskiej w kultowym serialu "Czterdziestolatek". Co ciekawe, w 2014 roku warszawskie rondo położone na granicy Śródmieścia, Woli i Ochoty zostało na cześć serialu nazwane właśnie "Rondem Czterdziestolatka". Przed śmiercią aktor długo zmagał się z chorobą Alzheimera. Jego dzieciństwo i nastoletnie życie także nie należało do najłatwiejszych. Po wojnie jego rodzice zmagali się z biedą. W jednym z wywiadów, którego aktor udzielił kilka lat przed śmiercią, wyznał, że momentami nie miał, co jeść. - Pamiętam głód. Byłem niedożywiony. Chodziłem po świetlicach domów dziecka. Gdy w jednym zjadłem zupę, biegłem do następnego - wyznał w rozmowie z "Na Żywo". Aktor przyznał się też do kradzieży. W ten sposób walczył o przetrwanie.

Kradłem. Wiele mieszkań poniemieckich było zaplombowanych. Dla mnie i kolegów to nie był problem. Kradliśmy ołowiane rury z mieszkań, bo ołów bardzo dobrze szedł - powiedział w rozmowie z tabloidem.

"Czterdziestolatek" wraca z nową obsadą. Znamy szczegóły

Serial "Czterdziestolatek" po latach ma ukazać się w nowej wersji. W kultowej produkcji TVP z lat 70. obok Andrzeja Kopiczyńskiego na ekranie pojawiły się m.in. Anna Seniuk i Irena Kwiatkowska. Kto wcieli się w te postacie? Za nową wersję "Czterdziestolatka" zabrał się Teatr Rampa i będzie miał formę musicalu. "Pół wieku po emisji pilota 'Czterdziestolatka' Stefan Karwowski, jego maluch, żona Madzia, Maliniak i Kobieta Pracująca powracają - jako bohaterowie musicalu! Czy Stefan odkryje w sobie talent wokalny? Co łączy Kobietę Pracującą i inżyniera? Kim tak naprawdę jest Maliniak? W inspirowanym serialem Jerzego Gruzy i Krzysztofa Teodora Toeplitza nowym, musicalowym odcinku, pojawią się odpowiedzi na te i inne pytania, ukryte w tekstach nowych piosenek i szlagierów PRL" - czytamy w komunikacie Teatru Rampa. Wybierzecie się zobaczyć tę inscenizację?