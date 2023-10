Michał Szpak już na samym początku kariery zszokował wizerunkiem. Wszystko zaczęło się od castingu w "X Factorze", gdzie pojawił się na scenie w pełnym makijażu, z pomalowanymi paznokciami i długimi, karbowanymi włosami. Ta fryzura stała się częścią jego wizerunku i do tej pory nie mogliśmy go zobaczyć w innej odsłonie. Teraz piosenkarz opublikował zaskakujące zdjęcia.

Michał Szpak pokazał, jak wygląda w krótkich włosach

Sztuczna inteligencja każdego dnia otwiera nowe możliwości. Ostatnio trendem stało się wrzucanie swoich zdjęć do jednego z programów edytorskich, które zostają poddane delikatnej obróbce, tak aby przypominały te w rocznikach szkolnych. W przypadku Michała Szpaka nie brakowało sporego elementu zaskoczenia. Piosenkarz pokazał się fanom w krótkich włosach i podobnie, jak w przypadku innych osób, nieco młodszej odsłonie. Zdjęcia Michała Szpaka w nowej odsłonie znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Pokazał się w jaśniejszym odcieniu.

Zmiany, zmiany, zmiany - pisał Michał Szpak na Instagramie.

Michał Szpak to nowy Dawid Kwiatkowski? Internauci bez wątpliwości

Tego typu zdjęcia nie mogły się obyć bez żywej dyskusji w komentarzach. Jedna z fanek stwierdziła, że piosenkarz wygląda w krótkim cięciu obłędnie. "Wow, z takimi pięknymi rysami i oczami w każdej wersji jest mega." - czytamy. Inni z kolei stwierdzili, że nie wyobrażają go sobie bez długich włosów. Wyróżniają go one na tle innych artystów. "Hahaha... Na tym zdjęciu z ciemnymi włosami wyglądasz jak bliźniak Kwiatkowskiego. Ogólnie nie jest najgorzej, ale pospolicie... a przecież Ty jesteś wyjątkowy. Nigdy nie ścinaj włosów.", "Ładnie, ale Kwiatkowskiego już mamy. Oryginalny, niepowtarzalny Michał jest tylko jeden! Fajna zabawa, ale Twoje długie włosy są najpiękniejsze.", "Tylko nieścięte włosy. Ja wiem, że Ty ich nie ściąłeś! Lubisz prowokować! Włosy są twoją wizytówką. Wiadomo, że jeśli byś ściął, to fani nadal będą Cię tak samo uwielbiać i podziwiać, ale jednak te Twoje piękne długie włosy są złotem!". Wam też Michał Szpak w krótkich włosach przypomina Dawida Kwiatkowskiego?