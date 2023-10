25 września media obiegła informacja o nominacji nowej ekranizacji "Chłopów" do Oscara. Adaptacja dzieła Władysława Reymonta w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana z 2023 roku będzie miała szansę na statuetkę w kategorii film nieanglojęzyczny. Ta wersja nie wszystkim przypadła jednak do gustu. Tomasz Raczek był wyjątkowo surowy i zwrócił uwagę na jedną z najważniejszych bohaterek. - Postać Jagny była trochę niedograna, nijaka, niedoreżyserowana - podkreślił w wideo recenzji na swoim kanale Youtube. Całość wypowiedzi krytyka przeczytacie tutaj. W przypadku postaci Jagny poprzeczka postawiona jest naprawdę wysoko. Niedoścignionym wzorem jest kreacja stworzona przez Emilię Krakowską, która stała się twarzą ekranizacji tego literackiego dzieła.

Emilia Krakowska nie była pierwszą kandydatką do roli Jagny. Bohaterkę "Chłopów" miała zagrać inna aktorka

Rola Jagny była dla Emilii Krakowskiej przełomem w jej karierze i pozwoliła aktorce współpracować z plejadą najlepszych artystów. - Takie role jak Jagna są wyjątkowe, są darem od losu dla aktora. Bo z jednej strony ma do czynienia z wybitnym tekstem literackim, a z drugiej gra w filmie na podstawie tego dzieła w gronie wybitnych artystów. Tak więc nigdy nie wyrzekłam się Jagny. Mam ją we krwi - podkreślała w rozmowie z PAP. Z dziełem Reymonta zapoznała się już jako nastolatka. Powieść miała dla niej szczególne znaczenie. - Traktowałam powieść Reymonta jako Biblię naszych tradycji, obyczajów i kultury. Pierwszy raz się z nią zetknęłam w liceum; miałam 15 lat i tę książkę otrzymałam jako nagrodę w konkursie recytatorskim. Dobrze pamiętam jej początek - wyznała w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Co ciekawe, kiedy podjęła się pracy nad filmem, była dużo starsza niż grana przez nią bohaterka. - Miałam już 33 lata, kiedy grałam Jagnę, która w powieści ma niespełna lat dwadzieścia. Ale przecież jestem aktorką! A poza tym byłam do roli przygotowana; wcześniej zagrałam Jagnę sto razy w teatrze w przedstawieniu Teatru Ziemi Mazowieckiej przygotowanym na dziesięciolecie tej sceny - podkreśliła w rozmowie z PAP.

Dziś trudno wyobrazić sobie dawną ekranizację "Chłopów" z inną aktorką w roli Jagny, ale Emilia Krakowska wcale nie była pierwszą kandydatką, którą brano pod uwagę do tego angażu. Początkowo do tej roli chciano zatrudnić Annę Seniuk, a Krakowska miała zagrać Hankę. Poczyniła nawet pierwsze przygotowania do roli. Stało się jednak inaczej.

Ona wyszła za mąż za kompozytora Małeckiego i żyła w takim miłosnym uniesieniu, że postanowiła zrezygnować z tej roli. Gdy człowiek jest zakochany, nie myśli racjonalnie, tylko kieruje się sercem. Nie można mieć wszystkiego. Albo rybki, albo grzybki. Ona wybrała miłość. Miałam do niej o to żal, bo już przygotowałam się do zagrania Hanki. Mało tego, specjalnie przekułam sobie uszy i zamówiłam kolczyki. Niestety, wyglądały okropnie, więc je wyrzuciłam - wyznała Krakowska z rozmowie z serwisem Onet.pl.

Emilia Krakowska po roli w "Chłopach" została ikoną stylu. Dziś w jej szafie półki uginają się od kapeluszy

Emilia Krakowska w przestrzeni medialnej kojarzona jest z niezwykłą elegancją. Jak aktorka wygląda dzisiaj? Od lat jej znakiem charakterystycznym są duże kapelusze. W szafie ma je w wielu wersjach kolorystycznych. Czasem zamienia je na ozdobne toczki i berety. Kiedy pokazuje się publicznie, zawsze zaskakuje nietuzinkowym nakryciem głowy, które od razu przyciąga uwagę. Zerknijcie w naszą galerię zdjęć, która znajduje się na górze strony, aby zobaczyć kreacje aktorki.

Aktorka nie unika też intensywnych barw w kwestii ubioru. Jak przystało na dystyngowaną damę, do stylizacji dorzuca perły i duże pierścienie, które zdobią jej dłonie. Nie boi się też eksperymentować i często wybiera odważne elementy, takie jak np. nietuzinkowe oprawki okularów. Na branżowych wyjściach zaskakuje sukniami w kolorowe kwiaty i ciekawymi garsonkami. Mimo upływu lat nadal jest ikoną stylu i za każdym razem wykazuje się niezwykłą pomysłowością.