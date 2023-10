Jolanta Kwaśniewska została pierwszą damą w 1995 roku i pełniła tę funkcję aż do 2005 roku. Przez ten czas prężnie działała, organizując akcje charytatywne, między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W 1997 roku założyła fundację "Porozumienie bez barier". Polacy ją pokochali i do dziś uznają za najlepszą pierwszą damę. Potwierdzają to liczby - w 2021 roku w sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" 51 procent respondentów uznało, że to ona najlepiej wypełniała swoje obowiązki (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Mimo że Kwaśniewska cieszy się tak dużą sympatią, nie każdy wie, jakie ma wykształcenie. A jest się czym chwalić.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska tym razem spędzi Boże Narodzenie z rodzicami. Jak wspomina święta, gdy była dzieckiem?

Jakie wykształcenie ma Jolanta Kwaśniewska?

Jolanta Kwaśniewska jest osobą niezwykle ambitną. Okazuje się, że ukończyła IX LO w Gdańsku i jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia skończyła w 1979 roku. Co więcej, planowała rozwijać się dalej naukowo i zdać egzamin na aplikację sędziowską. Niestety, porzuciła te marzenia. Zaczęła pracować i zasiadała na wysokim stanowisku, a później założyła własną działalność.

Swoją pierwszą pracę podjęłam trzy lata po urodzeniu córki. Była to firma produkująca sztuczną biżuterię. Dotarłam do stanowiska dyrektora ds. handlowych. Z czasem jednak miałam poczucie, że czegoś mi w życiu brakuje, przyszło po prostu wypalenie. Odeszłam z firmy i założyłam agencję nieruchomości Royal Wilanów. To był rok 1991, firma się rozwijała, aż nagle w 1995 roku wszystko "popsuł" mój mąż, wygrywając nieoczekiwanie wybory prezydenckie - cytuje ją portal prestiztrojmiasto.pl.

Jolanta Kwaśniewska i jej szeroka działalność

Jolanta Kwaśniewska stała się osobą publiczną. I tak, pełniąc obowiązki pierwszej damy, została między innymi członkinią Rady Honorowej International Centre for Missing and Exploited Children czy Rady Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement. Kojarzona jest z wieloma kampaniami społecznymi - na przykład na rzecz profilaktyki raka sutka. Co ciekawe najpierw towarzyszyła mężowi podczas medialnych wystąpień, a z czasem zaczęto ją samą zapraszać do telewizji i radia. W 2006 roku zadebiutowała w TVN Style i została ekspertką w programie "Lekcja stylu", by bardzo szybko stać się gospodynią formatu. Polacy doskonale pamiętają również, że w 2011 roku wraz z córką, Aleksandrą Kwaśniewską, prowadziła "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias". Obecnie Kwaśniewska nadal jest chętnie zapraszana do telewizji, prowadzi też swoją firmę oraz fundację.

Jolanta Kwaśniewska w 1995 roku Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl