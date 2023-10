Informacją o śmierci Piotra Zabawskiego podzielili się w mediach społecznościowych koledzy z jego drużyny sportowej. Uczestnik "Ninja Warrior Polska" zginął tragicznie w wypadku samochodowym, do którego doszło 6 października. Zabawskiego pożegnała na Instagramie również produkcja polsatowskiego programu. Polsat przekazał także, że ruszyła zbiórka, aby wesprzeć żonę i dzieci zmarłego nagle mężczyzny.

Przyjaciele Piotra Zabawskiego poprosili o pomoc dla jego rodziny

Zbiórkę pieniędzy za zgodą rodziny założyli przyjaciele Piotra Zabawskiego. Jak czytamy w jej opisie, uczestnik "Ninja Warrior Polska" stracił życie 6 października o godzinie 13 na drodze S5. Został zmiażdżony przez dwa samochody ciężarowe. "Prosimy o wsparcie w ramach tej zrzutki, aby pomóc żonie, synowi i córce Piotra w tym trudnym okresie żałoby. Każda kwota jest cenna i pomoże im w tym trudnym czasie. Dziękujemy z całego serca za wsparcie" - piszą przyjaciele zmarłego. Celem jest zebranie 100 tys. zł. W ciągu doby, od której Polsat na oficjalnej stronie programu poinformował o zbiórce, udało się zgromadzić już jedną trzecią tej kwoty.

Kim był Piotr Zabawski?

Piotr Zabawski zdobył popularność dzięki emitowanemu na Polsacie programowi "Ninja Warrior Polska", w którym brał udział kilkakrotnie. Jego zmagania widzowie pierwszy raz mogli oglądać w piątym sezonie emitowanym rok temu, a następnie również w szóstej oraz najnowszej, ósmej edycji show. Zabawski kochał dyscyplinę Ninja, pasjonowały go także biegi z przeszkodami. Jak możemy dowiedzieć się z jego profilu na Patronite, marzył o udziale w zawodach krajowych z tej dyscypliny, a także o wzięciu udziału w Mistrzostwach Świata OCR (Obstacle Course Racing). W tym roku nie tylko udało mu się je spełnić, ale też został mistrzem świata w kategorii Masters. Na co dzień pracował jako stolarz. Miał żonę, z którą doczekał się córki oraz syna. Przyjaciele Piotra Zabawskiego z Biegun Ninja Team, do którego należał, na Instagramie poinformowali, że jego pogrzeb odbędzie się 17 października o godzinie 14 na warszawskich Powązkach Wojskowych. Uroczystość będzie miała charakter świecki.