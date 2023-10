Małgorzata Teodorska zyskała popularność dzięki roli barmanki Irki w kultowym serialu "Plebania", gdzie grała kilkanaście lat. Kiedy była u szczytu kariery, porzuciła aktorstwo i dla ukochanego przeprowadziła się do Dubaju. Jej wybrankiem był arabski szejk, dzięki któremu przez chwilę żyła jak prawdziwa księżniczka. Niestety jej historia nie miała szczęśliwego zakończenia i młoda gwiazda ze złamanym sercem wróciła do Polski. Kim był jej wybranek?

Kim jest tajemniczy szejk, który skradł serce Małgorzacie Teodorskiej?

Małgorzata Teodorska po udziale w "Plebanii" była uwielbiana przez widzów. "Cała ekipa na planie była moim drugim domem przez prawie 13 lat. Bardzo dużo się nauczyłam przez ten czas. Poznałam wielu wspaniałych ludzi. Brakuje mi czasami tej temperatury. Cieszę się, że mogłam być częścią tego projektu" - podkreślała w rozmowie z Plejadą. W 2006 roku trafiła nawet na okładkę magazynu "Playboy". Kiedy miały posypać się kolejne propozycje zawodowe, rzuciła wszystko dla miłości. Zakochał się w niej bogaty szejk z Dubaju i postanowiła się do niego przeprowadzić. Kiedy znalazła się na miejscu, nie mogła podjąć pracy, bo nie znała języka arabskiego. Nie musiała jednak na siebie zarabiać, bo ukochany zapewnił jej życie w dostatku i luksusie. Jej jedynym obowiązkiem było dbanie o siebie. "Obecnie jestem na etapie urządzania domu, który niedawno kupiliśmy, poznaję miasto, sklepy, robię zakupy. Na razie wszystkiego się uczę" - relacjonowała w rozmowie z "Twoje Imperium". Aktorka podkreślała, że bardzo trzeźwo podchodzi do nowej relacji. - Teraz jest wspaniale, ale jak będzie później, tego nie wie nikt. Nie boję się tego, podjęłam wyzwanie. Ale nie mam pojęcia, co będzie dalej. W tej chwili daleko mi do stwierdzenia, że coś jest dane raz na zawsze. Tyle razy się zawiodłam, że raczej nigdy tak nie powiem - podkreślała w rozmowie z tabloidem. Jak wspominała w wywiadach, szybko pokochała nie tylko arabskiego szejka, ale także nowe miejsce zamieszkania i styl życia. - Dubaj to moje miejsce na ziemi - wyznała w rozmowie z "Twoim imperium". Kim był jej ukochany? Niewiele o nim wiadomo. W prasie pojawiały się jedynie szczątkowe informacje na temat nowego, luksusowego życia aktorki. Niestety jej relacja nie przetrwała próby czasu, bo jej partner zakochał się w innej kobiecie. Małgorzata Teodorska w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich spędziła trzy lata i ze złamanym sercem wróciła do Polski. Dlaczego nie została w Dubaju?

Tam musiałabym zaczynać wszystko od nowa. Poznawać ludzi, przecierać szlaki i przede wszystkim poznać język arabski. To wszystko było dla mnie tak szalenie ciężkie. Wróciłam - przyznała po latach w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie".

