Rubikowie niebawem sprzedadzą luksusową willę w Polsce? Agata wyjaśnia dlaczego

Niedługo miną już trzy miesiące, odkąd Agata i Piotr Rubikowie spakowali manatki i wraz z córkami wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że to bardzo duża życiowa zmiana, która pod wieloma względami była dla nich na pewno niełatwa. Z instagramowych relacji Agaty Rubik wygląda jednak na to, że pokochała życie w Miami i coraz rzadziej ogląda się za siebie. Teraz żona kompozytora zaczęła wręcz rozważać zamknięcie kolejnego rozdziału z dawnego życia w Polsce i sprzedanie ich warszawskiego domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Rubik o kierowcach w USA

Agata Rubik myśli o kupnie mieszkania w Miami

Rubikowie wiedli w Polsce bardzo dostatnie życie. Mieszkali we własnym, dużym domu z basenem, który mieścił się na warszawskim Wilanowie, i nie mogli tam narzekać na brak wygód. Przed wyprowadzką wynajęli swoją willę w Polsce i obecnie w Miami wynajmują apartament. Choć mogłoby się z pozoru wydawać, że to zmiana na niekorzyść, Agata Rubik jest bardzo zadowolona z obecnej sytuacji mieszkaniowej. W zorganizowanym na Instagramie Q&A wyznała, że zdecydowanie woli apartament od luksusowej willi.

Bardzo odpoczywam od domu i w ogóle za nim nie tęsknię. Wczoraj pierwszy raz pomyślałam, żeby sprzedać go i jak najszybciej kupić wygodne mieszkanie tutaj - odparła.

Nie wszystkich internautów słowa Rubik przekonały. Jedna z fanek przyznała, iż ciężko jej uwierzyć, że faktycznie skorzystali na tej zamianie. "Sam dom był większy, lepiej urządzony i pod wieloma względami wygodniejszy. Ale nie o to chodzi" - odpisała jej Agata. W kolejnym InstaStories żona kompozytora zasugerowała, że dzięki mieszkaniu w Miami mają o wiele więcej prywatności i czasu dla siebie. Utrzymanie domu bez dwóch zdań wiąże się z wieloma obowiązkami, które odpadają, gdy wynajmuje się mieszkanie.

Rubikowie na brak luksusów w obecnym lokum w Stanach Zjednoczonych też zresztą nie mogą narzekać. Niedawno Agata opowiadała na Instagramie, że apartamentowiec, w którym mieszkają, ma własny basen, z którego w dodatku korzysta niewiele osób. Przyznała, że mimo iż taką samą dogodność mieli we własnym domu w Polsce, nie cieszyli się z niej często. "Z basenu w domu w Warszawie bardzo rzadko korzystaliśmy, ale to głównie ze względu na pogodę. Jednak sprzątać liście i odkurzać trzeba było co drugi, trzeci dzień. Na dodatek ciągle się coś psuło" - wyjaśniała na InstaStories. Więcej zdjęć Rubików z Miami znajdziecie w galerii na górze strony.

InstaStories Agaty Rubik instagram.com/@agata_rubik

InstaStories Agaty Rubik instagram.com/@agata_rubik