Rudolph Isley z The Isley Brothers nie żyje. Grał z Jimim Hendrixem

Rudolph Isley, jeden z braci, którzy założyli grupę The Isley Brothers, nie żyje. Jak dowiedział się serwis TMZ, muzyk zmarł w środę w Illinois. Nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, jednak portal pisze o prawdopodobnym zawale serca.

Rudolph Isley nie żyje

People opublikowało oświadczenie jego córki. "Umarł w swoim domu, mając u boku swoją oddaną żonę Elaine. Byli małżeństwem od 68 lat. Rudolph był człowiekiem głęboko religijnym, który kochał Jezusa". Brat Rudolpha i kolega z zespołu, Ronald, przekazał serwisowi. "Nie ma słów, aby wyrazić moje uczucia i miłość, jaką darzę mojego brata. Nasza rodzina będzie za nim tęsknić. Ale wiem, że jest w lepszym miejscu".

Rudolph Isley współtworzył The Isley Brothers

Rudolph Isley znany był z występów z grupą The Isley Brothers. Karierę rozpoczęli jako kwartet składający się z braci Ronalda, O'Kelly'ego, Rudolfa i Vernona. Tworzyli muzykę z gatunku gospel, rytm and blues, rock and roll, soul czy tradycyjny pop. Jeden z braci, Vernon, zginął tragicznie w wypadku na motocyklu w wieku 13 lat. Po tym zdarzeniu zespół występował jako trio. Ogromną popularność przyniosły im przeboje takie jak "Shout" czy "Twist and Shout". Znani są także z takich hitów jak "This Old Heart of Mine" i "It's Your Thing". W trakcie swojej kariery The Isley Brothers zdobyli dwie nagrody Grammy, a w 1992 roku zostali wprowadzeni do Rock & Roll Hall of Fame. Jak informuje The Sun, Rudolph Isley wziął ślub z Elaine Jasper w 1958 roku, a 30 lat później opuścił zespół i został chrześcijańskim pastorem. Grupa przez lata rozrastała się o nowych członków. Dołączyli do niej bracia Ernie i Maryin, a także szwagier Rudopha, Chris Jasper. Popularność grupy wzrosła, gdy dołączył do niej Jimi Hendrix jako sideman. Później jednak został zastąpiony właśnie przez Erniego. The Isley Brothers założyli także własną wytwórnię płytową T-Neck Records.

Rudolph Isley na początku 2023 roku złożył pozew przeciwko swojemu bratu i byłemu koledze z zespołu Ronaldowi, twierdząc, że działał on za jego plecami i samodzielnie zarejestrował znak towarowy The Isley Brothers, podczas gdy w rzeczywistości jest on własnością ich obojga.