Książę William i księżna Kate z pewnością nie narzekają na brak zajęć. Para często podróżuje po kraju, gdzie bierze udział w różnych wydarzeniach. Ostatnio razem z Brytyjczykami świętowali Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji zawitali do Birmingham, gdzie mieli okazję spotkać się z lokalną społecznością i dziennikarzami. Zaproszono ich również do programu radiowego w BBC Radio1, gdzie zadano im kilka pytań od słuchaczy. Jedno zaskoczyło małżeństwo.

Książę William zapytany o... emotikonki. Zawstydził się

Książę William został po mistrzowsku "zrobiony" przez fanów. Jeden z nich postanowił na antenie zapytać parę, jakie są ich ulubione emotikony. Syn monarchy nieco się zawstydził przy odpowiedzi, wyznając, że jego pierwszą myślą była ikona bakłażana. Zażartował, że musi pomyśleć o opcji "bardziej przyjaznej rodzinie". To dlatego, że w slangu internetowym ma ona podtekst erotyczny i oznacza męską częścią ciała.

Powiedziano mi, żebym nie mówił "bakłażan", więc muszę wybrać coś innego... Byłby to bakłażan, ale teraz mówię (bo muszę już dorosnąć), że to ta (emotka — przyp. red.), w której oczy poruszają się w górę i w dół, a usta się otwierają - mówił William.

Prowadzący program zareagowali śmiechem. "Powiedział o emotikonie z bakłażanem, to jest genialne! (...) On wie. Ma brudne myśli" - żartowali. Księżna Kate miała też okazję wskazać swoje ulubione emotikony, ale nie wywołały one takich emocji. Przyznała, że najbardziej lubi tę przedstawiającą serce lub buźkę płaczącą ze śmiechu.

Książę William na oczach księżnej Kate był szczypany w pośladki

Na początku października książęca para odwiedziła Cardiff, stolicę Walii. Tam spotkali się z mieszkańcami i wspólnie wspominali o pokoleniu Windrush, czyli osób z byłych brytyjskich kolonii na Karaibach. Żeńska część uczestników zgromadzenia była bardzo zadowolona z wizyty następcy tronu - nie bała się go całować czy przytulać. "Żadnego całowania! Wyznaczam granicę" - rzucił w końcu książę. Po spotkaniu wszyscy zapozowali do wspólnego zdjęcia. Jedna z uczestniczek spotkania nie potrafiła utrzymać rąk przy sobie. "Kto mnie szczypie w tyłek?" - pytał roześmiany William. Więcej zdjęć księcia Williama i księżnej Kate znajdziecie w galerii na górze strony.