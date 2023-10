Podczas uroczystego wręczenia nagród pojawiło się mnóstwo polskich sław i to w bardzo eleganckich kreacjach. Wieczór uświetniły występy polskich muzyków. Na wydarzeniu nie zabrakło braci Golec, Roksany Węgiel, Haliny Mlynkovej, a także Małgorzaty Kożuchowskiej. Poniżej omawiamy wieczorowe stylizacje polskich celebrytów. Kto wypadł najlepiej tego wieczoru?

Roksana Węgiel w grzecznym wydaniu. Kożuchowska "topiła się" w marynarce

Moda wokalistka ostatnimi czasy zaskakuje odważnymi kreacjami. Spotyka się to zarówno z wyrazami uznania jak i krytyką w sieci. Tym razem jednak internauci nie mają się do czego przyczepić - Roksana Węgiel wybrała biało-srebrzystą, satynową sukienkę z prześwitującymi i bufiastymi rękawami. Do tej dziewczęcej kreacji dopasowała białe sandały na obcasie i ozdobiła kręcone, długie włosy kwiecistym akcentem. Dawno nie widzieliśmy młodej artystki w takim wydaniu. Całość podkreśliła subtelnym makijażem w odcieniach różu. Co z kolei wybrała Małgorzata Kożuchowska? Jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek postawiła na bardzo luźną marynarkę - ten oryginalny fason można zobaczyć między innymi na zagranicznych wybiegach. Nie każdemu pasuje taki krój, ale Kożuchowska postanowiła zaryzykować. Dopasowała marynarkę do czarnej sukienki z rozcięciem na nogę, a dodatkowo dół stylizacji podkreśliła modnymi sandałkami z wycięciem na piętę. Co uważacie o takim połączeniu? Więcej ujęć sław znajdziecie w naszej galerii.

Halina Mlynkova w nowoczesnym fasonie, a bracia Golec jak zwykle z klasą

Artystka założyła czarną suknię bez rękawów z charakterystycznym pasem. Ten nowoczesny fason wspaniale wyglądał do nietypowej fryzury wokalistki - tego wieczoru zaczesała włosy na bok, tworząc bardzo oryginalny look. Halina Mlynkova założyła ponadto oryginalną, widoczną z daleka biżuterię. Zdjęcia stylizacji wokalistki są dostępne w naszej galerii na górze strony. Bracia Golec wystąpili tego wieczoru w marynarkach i połyskujących spodniach. Do tego sznurowane, czarne buty. Bracia połączyli zatem klasykę z nowoczesnością.