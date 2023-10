Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia eleganckie kreacje. Często występuje w sukienkach, a także kompletach, co uczyniła i tym razem. Z racji eventu marki Herbapol postanowiła sięgnąć po ponadczasowy komplet, który ozdobiła wyjątkowym obuwiem. Jesteście ciekawi, jak wyglądała znana prezenterka?

REKLAMA

Zobacz wideo Woźniak-Starak zabiera głos ws. podziałów

Woźniak-Starak olśniewa w szarości. Postanowiła dodać sobie także kilka piegów

Prezenterka założyła krótką marynarkę i do tego spodnie w kant, które sięgały samej ziemi. Monochromatyczność stylizacji przełamała srebrnymi dodatkami. Miała na sobie naszyjnik z gwiazdą, który widać było z dużej odległości. Do tego dopasowała subtelną bransoletkę oraz niewielki zegarek. Uwagę zwracały buty, które również mieniły się na srebrno. Woźniak-Starak postanowiła założyć gustowne sandałki na obcasie z kokardami. W makijażu dziennikarki główną rolę odgrywały piegi, którymi ozdobiła nos. Jeden z ekspertów medycyny estetycznej postanowił swego czasu skomentować ten zabieg. - Piegi wykonane makijażem permanentnym dodają uroku i delikatności, taki pigment będzie utrzymywał się około roku. Skorzystanie z takiego zabiegu Agnieszce Woźniak-Starak bardzo służy - mówił Marcin Janusek w rozmowie z Super Expressem. Jak wam się podoba całokształt? Po więcej zdjęć Woźniak-Starak zapraszamy do galerii na górze strony.

Agnieszka Woźniak-Starak KAPiF.pl

Agnieszka Woźniak-Starak mówiła ostatnio o pupulizmie

W rozmowie z nami dziennikarka poruszyła temat populizmu i podziałów społecznych. Czy można temu zaradzić? - Wszyscy pewnie byśmy chcieli, żeby się dało. To, że ruchy populistyczne rosną w siłę, mają też dobry czas i znajdują bardzo podatny grunt, wynika z tego, że populizm się świetnie sprzedaje. To jest powód, dla którego te podziały tak trudno zasypać. Nie wiem, czy to się jeszcze uda, czy świat się już tak po prostu dzieli i już zawsze tak będzie - powiedziała prezenterka. - Nie chcę być pesymistką. Chciałabym powiedzieć, że fajnie byłoby, gdybyśmy potrafili gdzieś jeszcze działać razem i wspólnie myśleć o różnych rzeczach, ale jest to trudne - dodała na koniec rozmowy.