Książę William nie lubi na ostro. Kate musi uważać w kuchni. "Strasznie się pocę"

Księżna Kate wielokrotnie opowiadała w wywiadach, że nie boi się ubrudzić rąk i uwielbia sama gotować w domu. Często pomagają jej przy tym zresztą dzieci: księżniczka Charlotte, książę Louis i książę George. Ponoć temu trio najlepiej wychodzi pizza. Kuchnię ukochanej uwielbia książę William. Jest jednak jeden składnik, którego następca tronu woli unikać. Jego małżonka go za to uwielbia. Para zdradziła, jak sobie z tym radzi.

Księżna Kate chętnie gotuje w domu. Jedna potrawa nie bardzo smakuje księciu Williamowi

Książęca para świętowała ostatnio Dzień Zdrowia Psychicznego z resztą kraju. Z tej okazji wystąpili w programie telewizyjnym Going Home with Vick i Jordan w Radio1. Pod koniec show podpytano ich, co zamierzają ugotować, kiedy wrócą do domu w Windsorze. - Będziesz gotował? - zwróciła się księżna Kate do męża. - Nie, ale myślę, że pewnie będzie curry, prawda? - odparł. Wtedy Middleton zrozumiała, że mąż sugeruje jej, aby tego wieczora przejęła stery w kuchni. - Więc patrzysz na mnie? - rzuciła żartobliwie. - Tak, prawdopodobnie będzie to curry albo łosoś w sosie teriyaki, coś w tym rodzaju. Wtedy prowadzący postanowił pociągnąć temat i dopytał małżeństwo, czy wolą ostre czy łagodne potrawy.

Nie mogę jeść zbyt ostrych potraw - zaczynam się pocić. To nie jest atrakcyjne. Kate musi wprowadzać je delikatnie, ponieważ w przeciwnym razie zbytnio się spocę. To nie jest miły widok! - wytłumaczył książę, śmiejąc się.

Natomiast ja lubię ostre przyprawy, więc gdy gotuję curry, muszę dodawać specjalną, dodatkową przyprawę dopiero na końcu - dodała księżna.

Książę William chciał uwieść księżną Kate gotowaniem. Nie szło mu najlepiej

Jak to się mówi - przez żołądek do serca. Okazuje się, że na początku związku, książę William wziął sobie to powiedzenie bardzo do serca. Jakiś czas temu w rozmowie z Brytyjskim Stowarzyszeniem Prasowym syn króla Karola III wyznał, że kiedy zaczynał się spotykać z księżną Kate, próbował przygotowywać "niesamowite, fantazyjne kolacje". W ten sposób chciał zaimponować ukochanej. Szybko się jednak okazało, że żaden z niego szef kuchni. "Zdarzało się, że coś przypaliłem, coś się wylało, coś się zapaliło. Ona siedziała, próbując pomóc. Kończyło się na tym, że przejmowała kontrolę nad całą sytuację" - wyjaśnił w wywiadzie. Więcej zdjęć księżnej Kate i księcia Wiliama znajdziecie w galerii na górze strony.