Piotr Zabawski występował w programie Polsatu "Ninja Warrior Polska". W show wiele razy prezentował swoje umiejętności sportowe, które były godne podziwu. 12 października do mediów trafiła wiadomość o śmierci 40-latka. Mężczyzna zginął nagle w wypadku samochodowym. "Dziękujemy ci Piotrze za to, że byłeś z nami - w naszych sercach pozostaniesz na zawsze" - mogliśmy przeczytać na oficjalnym profilu na Facebooku jego drużyny sportowej "Biegun Ninja Team". Dowiedzieliśmy się także, kiedy odbędzie się pogrzeb Zabawskiego. "Pogrzeb świecki Piotra odbędzie się 17.10.2023 o godz. 14:00 na warszawskich Powązkach". Zabawski spocznie Cmentarzu Prawosławnym, który znajduje się na warszawskiej Woli. Znane są szczegóły wypadku. Policja udostępniła zdjęcia.

Piotr Zabawski z "Ninja Warrior Polska" nie żyje. Szczegóły wypadku. Są zdjęcia

Osoba z rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny w rozmowie z "Faktem" ujawniła, jak wyglądał wypadek. - Zginął w wypadku samochodowym. Tir wjechał w niego, a on uderzył w samochód ciężarowy, który stał przed nim. Auto Piotra zostało zmiażdżone - dowiadujemy się. Wypadek miał miejsce w piątek 6 października. Doszło do niego na drodze ekspresowej S5 pod Kościanem w Wielkopolsce. Zderzyły się trzy ciężarówki oraz dwa samochody dostawcze. Piotr Zabawski prowadził busa renault. Chociaż został od razu przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, nie udało się go uratować.

Kim był Piotr Zabawski? Sporty przeszkodowe były jego pasją.

Piotr Zabawski był stolarzem. Jego zainteresowanie sportami przeszkodowymi narodziło się dopiero w 2020 roku. Uznał, że treningi siłowe mu nie wystarczają. "Sporty przeszkodowe są moją największą pasją. Trenuję systematycznie i biorę udział w zawodach w całej Polsce i Europie. Moje życie kręci się wokół sportu Ninja" - pisał na swoim profilu na Patronite. W "Ninja Warrior Polska" pierwszy raz pojawił się w 2022 roku w piątym sezonie programu. Mogliśmy go zobaczyć także w szóstej oraz trwającej obecnie edycji show.