Małgorzata Teodorska zdobyła sporą popularność dzięki roli w jednym z najbardziej znanych polskich seriali - "Plebanii". Aktorka wcieliła się w uroczą barmankę Irkę i szybko zdobyła sympatię widzów. To była jej "złota era". Lata temu, a dokładniej w 2006 roku, można było ją zobaczyć nawet na okładce w magazynie "Playboy". Jej kariera jednak zwolniła tempo, kiedy poznała mężczyznę, w którym zakochała się na zabój. Po nieudanym związku z producentem skarpetek, Teodorska myślała, że w końcu odnalazła miłość swojego życia. Niestety i tym razem na własnej skórze poczuła, że los bywa niezwykle przekorny. Więcej zdjęć Małgorzaty Teodorskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek o rozstaniu z Arkiem Milikiem. Kiedyś żyła na światowym poziomie

Małgorzata Teodorska zakochała się w arabskim szejku. Ten zostawił ją z niczym

Tuż po zakończeniu pracy na planie zdjęciowym "Plebanii" Małgorzata Teodorska otrzymała od ukochanego propozycję wyjazdu do Dubaju i wspólnego zamieszkania. Aktorka na wszystko się zgodziła. Spakowała walizki i przeprowadziła się do mężczyzny. Już na początku pojawił się pewien problem. Teodorska nie znała języka, więc nie mogła podjąć tam żadnej pracy. Szybko okazało się, że nie jest to wielka przeszkoda, bowiem arabski szejk miał bardzo dużo pieniędzy, którymi chętnie dzielił się z aktorką. Przez jakiś czas Polka żyła w dostatku i luksusie. Wszystko zmieniło się po trzech latach. Kochanek odnalazł szczęście w ramionach innej kobiety i zostawił Teodorską. Aktorce pozostało tylko jedno. Zostawiła Dubaj za plecami i wróciła do Polski. Po latach w wywiadzie odniosła się do całej sytuacji. - Zrozumiałam, że Dubaj nie jest jednak moim miejscem na ziemi. Tam musiałabym zaczynać wszystko od nowa. Dlatego wróciłam - stwierdziła w rozmowie z "Twoje Imperium". Nie wszystko jednak poszło po jej myśli.

Małgorzata Teodorska. Czym zajmuje się obecnie? Odnalazła szczęście u boku właściwego mężczyzny

Po powrocie okazało się, że wyjazd zamknął aktorce jakiekolwiek perspektywy dalszej kariery. Przez jakiś czas próbowała swoich sił na Youtubie, ale bezskutecznie. Kilka lat później poznała swojego obecnego partnera, Miłosza Krawczyka - wynalazcę wózka inwalidzkiego zdolnego pokonać niemal każdą przeszkodę. Sam mężczyzna również się na nim porusza. Para po roku doczekała się syna. Teodorska do reszty poświęciła się rodzinie. Na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć liczne zdjęcia z dziećmi i mężem. Dumna mama niedawno pochwaliła się zdjęciem, które wskazuje, że jej córka ukończyła z sukcesem Uniwersytet w Westminster. Choć aktorka zniknęła z show-biznesu, dopiero teraz wydaje się być prawdziwie szczęśliwa. ZOBACZ TEŻ: Romuś z "Plebanii" skradł serca widzów. Karierę przerwała przedwczesna śmierć