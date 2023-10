Między zakochanymi jest osiem lat różnicy, ale parze to zupełnie nie przeszkadza. Ich miłość kwitnie każdego dnia, co możemy zauważyć na Instagramie. Ogromne poruszenie wywołały zaręczyny pary, o czym Roksana Węgiel poinformowała na Instagramie. Teraz dowiadujemy się o konkretach dotyczących wymarzonego ślubu. Uroczystość jest już w pewnym stopniu zaplanowana.

Zobacz wideo Węgiel o ostatnich latach kariery

Roksana Węgiel o ślubie z Kevinem Mglejem. Ten wyjątkowy dzień już za kilka miesięcy

O uroczystości zakochanych mówi wiele gwiazd. Izabela Janachowska, czyli ekspertka od ślubów, pozwoliła sobie zwizualizować ten dzień. - Ten ślub musi być bardzo mocno spersonalizowany. Więc, jak myślę sobie o Roxie, no to na pewno będzie impreza z przytupem i na pewno w rytmie dobrej muzyki. Myślę, że pod tym kątem będzie bardzo wymagająca - żeby świetnie wyglądać, no i żeby goście świetnie się bawili przy naprawdę dobrej muzyce - wyznała prezenterka w rozmowie z Pudelkiem. Z kolei prowadzący z Radio RMF FM skonfrontował Roksanę Węgiel z pogłoskami, które krążą w sieci na temat jej ślubu. - Wesele huczne, ale bez ekstrawagancji, ślub w przyszłym roku... - przeczytał dziennikarz. Wokalistka zaprzeczyła wszystkiemu poza datą - planuje stanąć na ślubnym kobiercu w 2024.

W przyszłym roku, tak. [...] Ale jakie będzie [wesele - przyp. red.] to się klaruje - odparła Węgiel.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w pracy

- To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się - wyznał Kevin Mglej w rozmowie ze Światem Gwiazd. Jak zakochanym się razem pracuje? - Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie pracować z osobą, którą kocham, bo zawsze miałam takie podejście, że tak się nie da z nikim dogadywać, a tutaj się okazuje, że jednak się da. Pisanie piosenek to są emocje. Nam się cudownie razem współpracuje, ja uwielbiam pracować z Kevinem. No idealnie jest - oznajmiła Węgiel. Po zdjęcia zakochanych zapraszamy do galerii na górze strony.