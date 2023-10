Magda Gessler o romansie z Piotrem Adamczykiem opowiedziała już w 2013 roku w wywiadzie u Łukasza Jakóbiaka, ale dopiero w swojej autobiografii z 2021 roku rozwinęła temat. Okazuje się, że aktora i restauratorkę połączyło namiętne i intensywne uczucie, a ich relacja zakończyła się spektakularnie. Na tyle, że ponoć aktor do dziś unika restauratorki.

Magda Gessler i Piotr Adamczyk planowali razem wspólną przyszłość

Piotr Adamczyk poznał Magdę Gessler, kiedy stawiał pierwsze kroki w show-biznesie. Restauratorce przedstawiła go jej ówczesna ekspertka ds. wizerunkowych - Karolina Korwin Piotrowska. Ponoć między nimi od razu zaiskrzyło. "Wyznał mi, że od dawna marzył, by mnie poznać... Zainteresował mnie, przenieśliśmy się w inne, cichsze miejsce, gdzie kontynuowaliśmy rozmowę przy winie i akompaniamencie muzyki" - czytamy w autobiografii gwiazdy TVN-u. Początkowo jednak prowadząca "Kuchenne rewolucje" miała nawet nie wiedzieć, że rozmawia z aktorem. Rozpoznała go dopiero dzięki plakatom filmu "Chopin. Pragnienie miłości", gdzie grał główną rolę. "Oboje znajdowaliśmy się akurat w takim momencie życia, że bardzo potrzebowaliśmy miłości. I tak to się zaczęło" - wspominała Gessler po latach.

Wkrótce Adamczyk kupił kawalerkę w sąsiedztwie restauracji "U Fukiera", ale jej wystrój nie spodobał się ukochanej. Gessler zdecydowała się w tajemnicy przed nim wyremontować mieszkanie. "Mój kochanek wrócił styrany do domu, zastał mieszkanie w stanie totalnej rozwałki, z małymi świeczkami na resztkach murów i - dla osłody - mną oraz paterą ostryg na środku nowego jednego pokoju. Zniósł tę niespodziankę nadzwyczaj mężnie" - opowiadała. Zmusiło to parę do zamieszkania wspólnie u restauratorki w Łomiankach.

Romans Magdy Gessler i Piotra Adamczyka zakończył pojedynek na pięści. Później zaczęli się unikać

Związek Magdy Gessler i Piotra Adamczyka nie potrwał jednak za długo. Chociaż może być trudno w to uwierzyć, to relacja rozpadła się po przegranej przez aktora walce na pięści o serce ukochanej z innym mężczyzną. "Urokliwa sielanka z aktorem zakończyła się równie niespodziewanie i filmowo, jak się zaczęła. Los chciał, że któregoś wieczora natknęliśmy się na kelnera w dyskotece Organza, a moje koguciki - przepraszam: dwóch rycerzy aspirujących do zdobycia mojego serca - postanowiły rozstrzygnąć spór między sobą i kwestię pierwszeństwa w spektakularny i definitywny sposób - pojedynkiem na pięści" - pisała Gessler w autobiografii. Niestety, pojedynek ostatecznie wygrał kelner. "Ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł kelner, a dla aktora porażka była chyba tak nieznośna, że tego wieczora ostatecznie zakończyliśmy wszelkie relacje intymne, a nawet znajomość. Nagrodą dla kelnera był tygodniowy urlop u mego boku w Brazylii" - dodaje restauratorka.

Dziś Piotr Adamczyk nie lubi wracać do tematu tej relacji. - Wydaje mi się, że Piotr się wstydzi tego, co robił. Byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja - stwierdziła Gessler w rozmowie z Łukaszem Jakóbiakiem. Ponadto aktor stara się unikać gwiazdy. Do tego stopnia, że w restauracji, której jest współwłaścicielem wpisano ją na "czarną listę". - Mam zabronione. Nie wpuszczają mnie tam. Na otwarciu byłam na czarnej liście. Uważam, że istnieje coś takiego jak fair play, czego panowie nie znają - mówiła prowadząca "Kuchennych rewolucji" w rozmowie z Pomponikiem.

W autobiografii Magda Gessler zdradziła też niespodziewane zakończenie tego romansu. "Historię z kelnerem i aktorem najlepiej spuentowało życie. Otóż dwaj niedawni rywale i bokserzy amatorzy połączyli siły i... wspólnie założyli restaurację" - czytamy. Wychodzi więc na to, że tym tajemniczym kelnerem jest Mariusz Diakowski, który faktycznie razem z Adamczykiem prowadzi restaurację Stary Dom w Warszawie. Więcej zdjęć Piotra Adamczyka i Magdy Gessler znajdziecie w galerii na górze strony.