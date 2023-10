Niedawno na platformie streamingowej Netflix pojawił się serial dokumentalny na temat Davida Beckhama oraz jego żony Victorii. Mogliśmy się z niego dowiedzieć m.in., że ich małżeństwo wisiało na włosku, gdy media donosiły o rzekomej kochance piłkarza. Na szczęście udało im się zażegnać kryzys. Para od czasu do czasu opowiada o wspólnym życiu, dzielą się także prywatnymi chwilami w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu David Beckham w podcaście "River Café Table" zdradził, jak wygląda dieta jego żony. Okazuje się, że Victoria Beckham je to samo od ponad 25 lat, a sportowiec tylko raz był świadkiem sytuacji, gdy zdecydowała się na nietypowe dla siebie danie.

Victoria Beckham od lat je to samo. Oto jej dieta

David Beckham powiedział, że jego żona trzyma się ściśle ustalonego menu. - Odkąd ją znam, Victoria je tylko grillowane ryby i warzywa gotowane na parze. Bardzo rzadko robi wyjątki - ujawnił. Opowiedział o sytuacji, w której jego żona złamała swoje zasady. Miało to miejsce, gdy była w czwartej ciąży z córką Harper.

Jedyny raz, kiedy spróbowała czegoś z mojego talerza, był wtedy, gdy była w ciąży z Harper i to była niesamowita rzecz. Jeden z moich ulubionych wieczorów. Nie pamiętam, co to było, ale wiem, że od tamtej pory już tego nie jadła - powiedział.

Czego unika w diecie Victoria Beckham? Ekspert ocenia

Victoria Beckham unika spożywania produktów mlecznych, sosów, strączków, makaronu, ryżu czy czerwonego mięsa, a nawet jajek i płatków owsianych. Nie pije kawy, herbaty, słodkich napojów czy alkoholu. Unika przygotowywania posiłków na maśle lub oleju. Uwielbia za to awokado i je nawet kilka sztuk dziennie. W rozmowie z Plotkiem dietę gwiazdy ocenił doktor Michał Wrzosek. - Grillowana ryba z warzywami to bardzo zdrowy posiłek i dobrze takie posiłki jeść często. Jeśli dostarczamy do naszego organizmu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, to monotonia w diecie nie jest niczym złym - powiedział. - Jeśli Victoria naprawdę unika takich produktów jak mleko i przetwory mleczne, jajka, płatki owsiane, makarony i ryż, rośliny strączkowe, kawa i herbata, to jej dieta jest bardzo restrykcyjna i może być niedoborowa. Tak restrykcyjna dieta nie jest niezbędna dla osiągnięcia szczupłej sylwetki i nie jest dobrym przykładem dla kobiet, które chcą schudnąć - dodał. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.