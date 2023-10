Ostatni rok dla Jakuba Rzeźniczaka był naprawdę przełomowy. W 2022 roku ożenił się z Pauliną Nowicką. Ceremonia odbyła się w Key Biscayne na Florydzie i do samego końca była utrzymywana w tajemnicy. Niedawno też małżeństwo pochwaliło się, że spodziewa się dziecka. W czerwcu tego roku sportowiec opuścił Wisłę Płock, gdzie grał przez cztery sezony. Piłkarz przeniósł się do Kotwicy Kołobrzeg, co oznaczało też zmianę miejsca zamieszkania. Zobaczcie, jak Rzeźniczakowie urządzili się nad morzem.

Tak mieszkają Jakub i Paulina Rzeźniczakowie. W ich kołobrzeskim apartamencie dominuje biel

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przenieśli się latem z dwupoziomowego mieszkania piłkarza w Płocku, do apartamentu w Kołobrzegu. Oboje chętnie chwalą się zdjęciami wnętrz nowego lokum w mediach społecznościowych. Zostało ono urządzone w spójnym, eleganckim stylu. W pomieszczeniach dominują jasne, naturalne kolory. Para nie bała się też wprowadzić złotych akcentów.

Najczęściej na profilach pary widzimy zdjęcia salonu. W jego centralnej części znalazła się duża, jasna kanapa. Podłogę pokrywa drewniany parkiet ułożony w jodełkę. Uwagę zwraca też ciekawa nowoczesna boazeria na ścianach. Na jednej z nich zawisło też ogromne lustro. Do mieszkania przynależy też balkon z miejscem do relaksu. Z okien rozpościera się widok na osiedle. Jasne kolory zdominowały również sypialnię małżeństwa, która została urządzona w podobnym stylu do reszty pomieszczeń. Na środku znalazło się miejsce na łóżko z szerokim zagłówkiem, pokryte materiałem przypominającym miękki zamsz. Do tego para dobrała dodatki glamour z pozłacanymi elementami. Więcej zdjęć z apartamentu Rzeźniczaków znajdziecie w galerii na górze strony.

Tak mieszkają Paulina i Jakub Rzeźniczakowie fot. instagram/paulina_rzezniczak

Rzeźniczakowie ujawnili płeć dziecka. "Gratulacje"

We wrześniu Jakub i Paulina Rzeźniczakowie przygotowali specjalne przyjęcie, na którym ujawnili płeć dziecka. Jak się możemy dowiedzieć z nagrania, które para opublikowała w mediach społecznościowych, że spodziewa się córki. "To dziewczynka" - czytamy w opisie. Na filmie widzimy, jak piłkarz rozbija kopnięciem piłkę, która pęka i wylatuje z niej różowy pył. Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze z gratulacjami od fanów. "No i super, ekstra, niech wam się życie pięknie toczy, gratulacje", "Gratulacje! Będziecie najszczęśliwsi na świecie. Córeczki są przeurocze!", "Mega pomysł z piłką" - czytamy.